Nhà văn Hữu Ước triển lãm tranh: Vẽ là sự giải thoát cho sự bế tắc của văn chương

TPO - Những tác phẩm hội họa, chất liệu sơn dầu và acrylic và tác phẩm điêu khắc tạo nên “sắc màu” của Trung tướng, nhà văn Hữu Ước. Triển lãm khai mạc chiều 12/08 tại Hà Nội.

Triển lãm "Nhà văn Hữu Ước & Sắc màu" được tổ chức nhằm kỷ niệm sinh nhật tuổi 70 của Trung tướng, nhà văn Hữu Ước. Ông lựa chọn và trưng bày 69 tác phẩm hội họa chất liệu sơn dầu và acrylic trên toan và một số tác phẩm điêu khắc chia thành ba chủ đề chính: Thế sự, hoa và phong cảnh.

Thế sự là những tác phẩm về kí ức, hoài niệm chiến tranh của tác giả, đặc biệt là con đường Trường Sơn nơi ông đã sống và chiến đấu. Bên cạnh đó có những câu chuyện sau khi đất nước thống nhất; những băn khoăn, trăn trở làm sao để xứng đáng với vai trò người lính. Những tác phẩm tiêu biểu cho Thế sự: Chiều Trường Sơn, Vận chuyển hàng vào Nam, Lính trinh sát, Xuất ngũ, Mẹ con....

Ngoài những bức tranh về chiến tranh, đời sống, Trung tướng, nhà văn Hữu Ước cũng có những bức tranh mang màu sắc ấm áp, vui tươi về thiên nhiên và phong cảnh. Ông vẽ nhiều về những dòng sông: sông Đà, sông Luộc, bến sông... Cũng có những bức tranh về bản làng, về những loài hoa...

“Vẽ là một sự giải thoát cho sự bế tắc của văn chương. Trong các hoạt động nghệ thuật, có lẽ vẽ là tự do nhất và cả cuộc đời của tôi luôn phấn đấu cho sự tự do. Khi tôi được tự do với suy nghĩ của tôi, với hành động của tôi, với nhân vật của tôi thì tôi nghĩ tác phẩm đó thành công. Một ngày mà tôi không viết, không vẽ được gì tôi cảm thấy rất buồn. Thông qua các tác phẩm này tôi mong muốn thỏa mãn cái nhìn của tôi về cuộc sống”, Trung tướng, nhà văn Hữu Ước chia sẻ.

Tham dự triển lãm, nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn cảm nhận: “Tôi cảm giác là nếu như dừng sáng tạo một ngày thì ông sẽ trở nên khô kiệt, bởi sáng tạo là cách để chứng minh rằng ông đang tồn tại, đang sống. Ông làm điều đó không phải để có bất kỳ một danh hiệu nào, mà là bản năng để tự vệ, chống lại sự xói mòn, sự thoái hóa tinh thần sống. Là một trong nghệ sĩ, luôn luôn phải được khám phá bản thân, được thỏa mãn bản thân.”

Điểm nhấn của triển lãm là bức tượng Người lính, với tạo hình khúc triết, khỏe khoắn, thiên về những hình khối vuông vức, phần thân gợi về hình trống đồng Đông Sơn, cánh tay như một thân cây tre... Sức mạnh của người lính là do bệ đỡ vững chãi của hồn dân tộc, hồn tre, của bề dầy văn hóa mấy ngàn năm tích tụ từ văn hóa Đông Sơn.

Triển lãm diễn ra từ ngày 12/08-19/08 tại Art Space (42 Yết Kiêu, Hà Nội).