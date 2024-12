Nhà sáng lập Du lịch PhucGroup được vinh danh Sao vàng Doanh nhân Quốc gia

Hơn 10 năm sáng lập và đồng hành, Doanh nhân Nguyễn Hữu Bắc đã cùng cộng sự "đồng cam, cộng khổ" xây dựng, phát triển Du lịch PhucGroup - thương hiệu khởi nghiệp tiêu biểu của ngành Du lịch Lữ hành có những quả ngọt như ngày hôm nay.

Ngày 22/12, tại nhà hát Bến Thành (TP. Hồ Chí Minh), ông Nguyễn Hữu Bắc - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư TM & Du lịch PhucGroup vừa được trao danh hiệu "Sao vàng Doanh nhân Quốc gia" tại Lễ trao giải Sao Vàng Thương Hiệu Quốc Gia năm 2024. Sự kiện tổ chức bởi Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Châu Á phối hợp cùng Viện đánh giá các chỉ số cạnh tranh và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình TP.Hồ Chí Minh.

Cách đây 10 năm (tháng 12/2014), sau khi chia tách Công ty Lữ hành Quốc tế Thái Sơn, TST Travel chính thức sáp nhập thương hiệu về PhucGroup và từ đó một thương hiệu mới, non trẻ của làng du lịch Việt Nam xuất hiện: Du lịch PhucGroup

Trải qua 10 năm phát triển, Du lịch PhucGroup đã có chỗ đứng quan trọng trong lòng du khách. Điều chúng tôi cảm nhận đặc biệt ở doanh nghiệp này cũng như người đứng đầu là cái tâm yêu nghề và niềm đam mê quảng bá tài nguyên, sản phẩm du lịch Nghệ An đến bạn bè cả nước.

Có thể nói, gần như cơ bản các doanh nghiệp lữ hành đóng chân trên địa bàn chỉ bán sản phẩm cho người Nghệ đi du lịch trong và ngoài nước. Song Du lịch PhucGroup lại làm thêm điều khác biệt.

Ngoài việc, tư vấn và quảng bá các tuyến, điểm đi du lịch cho người trong tỉnh, anh và Công ty Du lịch PhucGroup đã tiên phong quảng bá trực tiếp hình ảnh du lịch Nghệ An đến tận các cơ quan ban ngành, các đơn vị trung ương cũng như các tỉnh bạn, thậm chí ra tận nước ngoài.

Nhắc đến Du lịch PhucGroup, người ta thường nhắc đến mỗi đoàn hàng ngàn khách như Outbound Việt - Lào - Thái đường bộ; hoặc đón cán bộ, công nhân các khu công nghiệp về trải nghiệm Nghệ An; hay phục vụ các đoàn VIP với thương hiệu "Hành trình du lịch về nguồn". Song vài năm trở lại đây, chất lượng và uy tín của phân khúc du lịch giáo dục trải nghiệm, du lịch học sinh đi thực tế cũng là một thế mạnh nổi trội của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hữu Bắc chia sẻ: "Những nỗ lực chuyên môn không mệt mỏi của toàn bộ các anh chị em đã và đang gắn bó cùng Du lịch PhucGroup với phương châm: không ngừng nâng cao năng lực phục vụ; liên kết đầu tư phương tiện vận chuyển; hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, dịch vụ chuyên nghiệp, giá cả cạnh tranh... như Slogan: "Dịch vụ Du lịch đích thực" đã xây dựng nên hình ảnh PhucGroup. Mọi thành quả của Doanh nghiệp và cá nhân trong lĩnh vực du lịch, vận chuyển khách du lịch đến hôm nay là thành tích của tập thể người lao động Du lịch PhucGroup".

Nhìn lại chặng đường 10 năm đã qua, Hệ thống Du lịch PhucGroup (cũng như TST Travel trước năm 2016) đã được tin tưởng giao nhiệm vụ đồng hành, phục vụ hậu cần cho hàng trăm khách hàng trên toàn quốc: các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Hội CCB Văn phòng Quốc hội…cùng nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học.

Trong suốt chặng đường đã qua, Du lịch PhucGroup cũng như Chủ tịch công ty đã nhận được nhiều vinh danh, khen thưởng từ Văn phòng Quốc hội; UBND tỉnh Nghệ An; Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Sở Du lịch Nghệ An; BQL khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Udonthani - Thái Lan; Ngành Thông tin - Văn hóa - Du lịch tỉnh Xiêng Khoảng-Lào…cho những nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội cũng như các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội.

Có thể nói, những phần thưởng, vinh danh là bảo chứng cho sự trưởng thành của Du lịch PhucGroup và sự cống hiến của chủ tịch công ty. Nó không chỉ là niềm tự hào, mà chính là động lực to lớn để mỗi CB, CNV, người lao động Du lịch PhucGroup tiếp tục nhiệt huyết mang đến nhiều sản phẩm du lịch mới lạ; nhiều dịch vụ vận chuyển cao cấp cùng những giá trị trải nghiệm khác biệt trong các hành trình đến quý khách hàng.