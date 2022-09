Nhà sản xuất âm nhạc Hàn mở tiệc ma túy với 2 nữ tiếp viên

TPO - Nhà sản xuất âm nhạc kiêm doanh nhân Hàn Quốc Don Spike bị nghi tham gia “tiệc ma túy” với các nữ tiếp viên ngành giải trí người lớn tại khách sạn.

AllKpop đưa tin Don Spike bị cảnh sát quận Nowon bắt giữ vào 20h ngày 26/9 (giờ địa phương) tại một khách sạn ở Gangnam, Seoul, Hàn Quốc, với cáo buộc vi phạm Đạo luật Kiểm soát Ma túy. Cảnh sát cũng thu giữ tại hiện trường khoảng 30 gram methamphetamine (ma túy đá), tương đương 1.000 liều, trị giá 100 triệu won (1,65 tỷ đồng).

Sau khi bị bắt, Don Spike nhận kết quả dương tính khi test nhanh ma túy. Cảnh sát sau đó yêu cầu phân tích chi tiết từ Viện Khoa học Pháp y Quốc gia của Hàn Quốc.

Ngày 28/9, Don Spike cùng luật sư được áp giải đến Tòa án Quận phía Bắc Seoul để thẩm vấn. Trước truyền thông, doanh nhân 7X thừa nhận phạm tội và gửi lời xin lỗi đến công chúng. “Tôi sẽ tích cực hợp tác với cuộc điều tra. Tôi sẽ trả giá cho những việc làm sai trái của mình”, Don Spike nói.

Nam ca sĩ từ chối trả lời các câu hỏi khác của báo giới, chỉ cho biết mới sử dụng ma túy gần đây và sẽ cung cấp thông tin chi tiết cho các nhà điều tra.

Cùng ngày, Tòa án Quận phía Bắc Seoul xác định Don Spike có nguy cơ bỏ trốn và ban hành lệnh bắt giữ chính thức.

Ngày 29/9, cảnh sát xác nhận Don Spike không phải mới sử dụng ma túy. Don Spike bị cáo buộc tổ chức “tiệc ma túy” với 2 tiếp viên nữ 3 lần tại những khách sạn khác nhau ở Gangnam kể từ tháng 4.

Vào thời điểm bị bắt, Don Spike ở một mình trong khách sạn nhưng cảnh sát tin rằng nghi phạm đã ở cùng A (37 tuổi), một chủ cơ sở giải trí dành cho người lớn, và các nữ tiếp viên vào những lần trước.

Trước khi Don Spike sa lưới pháp luật, cảnh sát đã bắt A về tội sử dụng trái phép chất ma túy và triệu tập một nữ tiếp viên làm nhân chứng. Nữ tiếp viên này khai sử dụng ma túy bất hợp pháp với Don Spike nên mới có vụ bắt giữ nhà sản xuất trong khách sạn.

Dựa trên thông tin thu thập được qua lời khai của A, cảnh sát hiện đang thẩm vấn 8 cá nhân khác, bao gồm cả nữ tiếp viên nói trên.

Don Spike, tên thật là Kim Min Su, sinh năm 1977. Anh là ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, nghệ sĩ giải trí kiêm doanh nhân Hàn Quốc. Anh ra mắt lần đầu với tư cách người chơi keyboard trong nhóm nhạc Position vào năm 1996. Kim nổi tiếng với việc sản xuất Miracles in December cho nhóm nhạc EXO vào 2013. Don Spike từng tham gia nhiều show truyền hình tạp kỹ ăn khách như Ca sĩ giấu mặt, King of Mask Singer, Real Men, I Can See Your Voice...

Don Spike có kênh YouTube riêng, Gogiri, với khoảng 17.000 người đăng ký. Anh cũng điều hành một nhà hàng đồ nướng ở Itaewon (Seoul). Anh vừa kết hôn với bạn gái làm chuyên gia trang điểm vào tháng 6.

Tú Oanh