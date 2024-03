Nhà báo Lê Xuân Sơn: Chúng tôi dành rất nhiều tâm huyết tổ chức Tiền Phong Marathon

TPO - Hành vi lừa đảo của Shark Thủy diễn ra như thế nào?; Manh mối về chất gây hại khiến 4 người tử vong do thực phẩm chức năng của Nhật; Con số ấn tượng: 6... là những tin chính có trong Tiêu điểm tuần này.

TPO - Sau hai ngày thực hiện chuỗi hoạt động an sinh xã hội tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An và xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên), chương trình thăm khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc và trao quà tặng gia đình chính sách kết thúc tốt đẹp. Chương trình để lại sự đồng cảm, ấm áp tình quân dân, tô thắm truyền thống nhân văn của dân tộc.