Nguyên nhân vụ ngộ độc sữa chua làm 76 trẻ mầm non nhập viện trong đêm

TPO - Nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm làm 76 trẻ trường Mầm non Thuận Sơn, xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An là do vi khuẩn S.aureus (tụ cầu vàng) có trong sữa chua lên men do bếp ăn nhà trường tự làm.

Sáng 23/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An cho biết, đơn vị vừa có báo cáo kết quả nguyên nhân vụ ngộ độc xảy ra vào ngày 9/5/2023 tại Trường Mầm non Thuận Sơn, xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương làm 76 trẻ nhập viện, không có trường hợp tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ ngộ độc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An đã cử đoàn cán bộ tiến hành điều tra. Đoàn đã thực hiện lấy 10 mẫu gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm xác định nguyên nhân ngộ độc.

Trong đó có 6 mẫu thực phẩm được nhà trường thực hiện lưu mẫu trong bữa ăn trưa và bữa ăn giữa chiều cùng ngày gồm 1 mẫu sữa chua lên men, 1 mẫu dưa lưới, 1 mẫu cơm trắng, 1 mẫu canh bí đỏ nấu lạc, 1 mẫu thịt lợn kho trứng cút và 1 mẫu rau xào; 4 mẫu bệnh phẩm là chất nôn của các bệnh nhân bị ngộ độc được điều trị tại Trạm Y tế xã Thuận Sơn.

Sau kiểm nghiệm, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã có văn bản trả lời kết quả kiểm nghiệm mẫu nghi ngộ độc thực phẩm và các Phiếu kết quả kiểm nghiệm.

Căn cứ kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia và kết quả điều tra ngộ độc cũng như triệu chứng lâm sàng của các bệnh nhân, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An nhận định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm ngày 9/5/2023 tại Trường Mầm non Thuận Sơn, xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương là do vi khuẩn S.aureus (tụ cầu vàng) có trong sữa chua lên men.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An đề nghị Sở Y tế phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn bán trú.

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương xử lý vi phạm hành chính đối với bếp ăn tập thể Trường Mầm non Thuận Sơn, xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương; đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường đảm bảo công tác an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tất cả các thôn, xóm và đến tận người dân về việc lựa chọn và sử dụng, chế biến thực phẩm an toàn, đặc biệt là các thực phẩm, hàng hóa bày bán xung quanh các khu vực trường học, bệnh viện, nhà máy, khu công nghiệp.