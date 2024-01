Nguyên nhân ban đầu vụ rơi máy bay quân sự Su-22 ở Quảng Nam

TPO - Theo thông tin do phi công cung cấp, khi đang bay huấn luyện thì máy bay Su-22 mang số hiệu 90 mất kiểm soát, phi công nhảy dù xuống đất an toàn, máy bay rơi và phát ra tiếng nổ.

Chiều 9/1, ông Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã có báo cáo nhanh vụ máy bay quân sự rơi trên địa bàn.

Theo đó, qua kết quả kiểm tra hiện trường và báo cáo của các đơn vị, địa phương, vụ rơi máy bay xảy ra vào khoảng 11h10 ngày 9/1. Địa điểm máy bay rơi nằm tại khu vực Sa Cát, khối phố Bình Ninh (phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn).

Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết: Máy bay rơi là loại máy bay quân sự, số hiệu 90, loại Su-22 của Trung đoàn 929 – Sư đoàn 372 thuộc Quân chủng Phòng không Không quân, do phi công Đỗ Tiến Đ. (35 tuổi) điều khiển.

Về nguyên nhân vụ rơi máy bay, ông Úc cho biết: Theo thông tin do phi công cung cấp, thì buổi trưa cùng ngày, khi đang bay huấn luyện thì máy bay mất kiểm soát, phi công nhảy dù xuống đất an toàn, máy bay rơi và phát ra tiếng nổ. Phi công nhảy dù thoát nạn an toàn, hiện sức khoẻ đã ổn định.

Ngoài ra, máy bay rơi cũng làm tốc mái, sụp tường của nhà ông Nguyễn Thanh Chính và làm ông Nguyễn Thanh Hùng bị thương. Hiện, ông Hùng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức.

Địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng, gồm Ban Chỉ huy quân sự thị xã, Công an thị xã Điện Bàn, Công an phường Điện Nam Trung tiến hành rào chắn khu vực máy bay rơi để kiểm tra hiện trường.