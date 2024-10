Nguyên nhân ban đầu vụ người phụ nữ bị chồng cũ chặn đường sát hại

TPO - Dù đã ly hôn khoảng 8 năm nay nhưng khi thấy chị Ng. từ nước ngoài trở về, người chồng cũ muốn níu kéo tình cảm để quay lại nhưng bất thành. Khi thấy chị Ng. đi làm về, người chồng cũ đã chặn đường và ra tay sát hại.

Ngày 19/10, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra 3 ngày trước trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Trường (huyện Diễn Châu) khiến chị Trần Thị Ng. (SN 1983, trú xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu) tử vong do bị chồng cũ sát hại.

Bước đầu, nguyên nhân sự việc được xác định do mâu thuẫn chuyện tình cảm. Theo đó, chị Ng. và Nguyễn Văn H. (SN 1982, trú xã Diễn Hồng, Diễn Châu) lấy nhau và đã có 2 người con. Khoảng 8 năm trước, 2 vợ chồng ly hôn. Chị Ng. sau đó đi xuất khẩu lao động.

Hai năm trước, chị Ng. trở về nước và xin vào làm việc tại một công ty may ở xã Diễn Trường. Khi thấy vợ trở về, H. tìm cách nói chuyện và níu kéo tình cảm để cả 2 vợ chồng quay lại nhưng chị Ng. từ chối. Thời gian gần đây, chị Ng. làm giấy tờ để tiếp tục đi nước ngoài xuất khẩu lao động.

Khoảng 19h30’ tối 16/10 chị Ng. đi làm từ công ty trở về nhà. Khi đang đi trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Trường (huyện Diễn Châu) thì bất ngờ bị H. chặn lại. Sau ít phút lời qua tiếng lại, H. đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân Ng. gục tại chỗ. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã lập tức gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đi bệnh viện. Tuy nhiên nạn nhân Ng. đã tử vong từ trước.

“Chồng cũ dùng dao đâm vợ hơn 11 nhát vào người. Trước đó, chồng níu kéo nhưng vợ không đồng ý nên mới xảy ra sự việc trên”, lãnh đạo xã Diễn Tháp nói.

Ông Hoàng Văn Vĩnh - Chủ tịch xã Diễn Trường (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết: "Nhận được tin báo, chúng tôi đến hiện trường thì đã có lực lượng cảnh sát ở đó. Mọi người gọi xe cấp cứu đến nhưng nạn nhân đã tử vong".

Sau khi sự việc xảy ra, H. bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra làm rõ.