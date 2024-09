Nguyên nhân bà Xuân Hòa - chủ phòng trà Tiếng Xưa - đột ngột qua đời

TPO - Khi nghe tin chị Đinh Thị Xuân Hòa, chủ phòng trà Tiếng Xưa qua đời, ít ai dám tin bởi trước đó chị vẫn khỏe mạnh, hoạt bát và vẫn chạy xe đi gặp gỡ bạn bè.

Ca sĩ Quang Thành kể anh về nước vào ngày 19/9 và đã gọi điện thoại hẹn gặp chị Xuân Hòa để trao đổi công việc.

Trên điện thoại, Xuân Hòa cho biết chị "dính mưa" nên bị cảm đã mấy hôm và đang uống thuốc điều trị. Chị hẹn gặp Quang Thành vào sáng thứ Bảy (ngày 21/9).

“Tối 20/9, tôi gọi lại cho chị thì ban đầu không có người bắt máy. Sau đó có người bắt máy xưng là người thân, nói chị đang cấp cứu trong Bệnh viện Chợ Rẫy. Tôi vội chạy vào bệnh viện thì chị Xuân Hòa đã hôn mê, chỉ một lát thì tim chị ngừng đập. Tôi đã ngồi suốt đêm bên chị, làm các thủ tục lo hậu sự mà vẫn không tin là chị đã ra đi. Chị đang khỏe mạnh thế cơ mà”, Quang Thành nghẹn ngào.

Ca sĩ Quang Thành ngậm ngùi rằng theo người nhà kể lại thì sau khi chồng chị (nhạc sĩ Xuân Hùng) mất vào đầu tháng 5, bề ngoài chị Xuân Hòa vẫn tỏ ra rắn rỏi nhưng trong tâm tưởng chị dường như đã có sự suy sụp lớn. Người chồng, tình yêu suốt đời của chị đã ra đi và Xuân Hòa chỉ còn biết gửi tâm sự trên trang cá nhân chứ ít bộc lộ ra với mọi người. Chị ăn uống, sinh hoạt thất thường, sống một mình trong căn nhà tràn ngập những hình ảnh, vật dụng cũ của chồng và khiến cho tâm trí của chị thay đổi.

“Bác sĩ kết luận chị bị suy nhược cơ thể kéo dài, lại thêm suy nhược hô hấp do cảm lạnh. Có lẽ đó là nguyên nhân mà chị ra đi sớm”, Quang Thành cho hay.

Dường như có linh cảm nên ngày 5/9, lần đầu chị Xuân Hòa đã lên trang cá nhân, chia sẻ về bản thân mình và phòng trà Tiếng Xưa. Chị Xuân Hòa tâm sự đã cùng chồng lập phòng trà Tiếng Xưa vào năm 2006 chỉ với ao ước được đưa tất cả ca sĩ Việt Nam tại hải ngoại trở về hát trên quê hương. Sau bao năm cố gắng, chị đã đưa được hầu hết ca sĩ nổi tiếng tại hải ngoại về nước biểu diễn.

Không chỉ thế, phòng trà Tiếng Xưa còn là nơi dàn dựng thành công các tiết mục mang hơi hướm nhạc kịch như Lan và Điệp, Nửa đời hương phấn, Đá trông chồng (Hòn vọng phu), Chuyện tình Trương Chi - Mỵ Nương, Bóng ma trong nhà hát (The Phantom of the Opera), Oan nghiệt Trầu Cau, Lưu Nguyễn lạc chốn Thiên Thai… hay những vở nhạc cảnh như Lý cây đa, Cô hàng cà phê, Cô hàng nước Trẩy hội mùa xuân, Nàng Trung Hoa xinh đẹp…

“Tôi cảm thấy rất thành công khi chứng kiến nhiều ca sĩ đã khóc vì được hát trên quê hương. Nhiều khán giả cũng khóc vì được gặp lại thần tượng của họ một thời. Đó là hạnh phúc của chúng tôi", chị Xuân Hòa đã chia sẻ như thế.

Đám tang bà Xuân Hòa tràn ngập hoa cùng hàng nghìn lời chia buồn từ những bạn bè thân quen, trong đó có rất nhiều nghệ sĩ đã đồng hành cùng chị trong những năm qua.

“Chiều 23/9, tôi cùng những người thân trong gia đình đưa chị đến nơi an nghỉ cuối cùng. Đó là nhà thờ nhỏ ở quận 1, nơi chồng chị đang yên nghỉ. Cầu mong linh hồn anh chị tiếp tục được hưởng phúc bên nhau, trên nước Trời”, Quang Thành xúc động bày tỏ.