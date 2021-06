Nguyên Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk Doãn Hữu Long và 11 thuộc cấp sắp hầu tòa

TPO - Thời gian vừa qua, lực lượng công an đã triệt phá nhiều băng, ổ, nhóm giả mạo số điện thoại của cơ quan công an, toà án…để lừa đảo người dân. Tuy nhiên, tình trạng website có tên miền từ Việt Nam, bày cách tạo số điện thoại ảo vẫn nở rộ, có dấu hiệu tiếp tay cho tội phạm.

TPO - Theo đại diện Công an TPHCM, những tin đồn của một số đối tượng nhắm vào Công an TPHCM liên quan đến việc bắt giữ Youtuber Lê Chí Thành như công an lắp bổ sung biển báo giao thông, công an nhéo tai bị can… lan truyền trên mạng xã hội, đều có nội dung xuyên tạc, sai sự thật.