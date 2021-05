Người về Thủ đô sau nghỉ lễ phải khai báo y tế, truy tìm người đi lễ ở cụm đền Tiên La

TPO - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị các địa phương cần quán triệt đến các phường, tổ dân phố để sẵn sàng nắm bắt tình hình người dân quay trở về thành phố sau kì nghỉ. “Thành phố yêu cầu khai báo y tế bắt buộc với tất cả mọi người quay về thành phố sau kỳ nghỉ lễ”, ông Dũng nói.

Sáng 1/5, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều nguy cơ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng BCĐ phòng chống Covid-19 thành phố đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại khu cách ly ở 2 khách sạn: InterContinental Hanoi Westlake (quận Tây Hồ), Lakeside (quận Ba Đình) và Công viên Thủ Lệ.

Thời gian cách ly phải đảm bảo đúng, đủ và không có ngoại lệ

Tại 2 khách sạn: InterContinental Hanoi Westlake (quận Tây Hồ), Lakeside (quận Ba Đình), ông Chử Xuân Dũng đã trực tiếp đi kiểm tra việc phân luồng ra vào của người phải cách ly.

Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake đã có 1.027 người cách ly tập trung; 975 người là chuyên gia nước ngoài và gia đình. Hiện đang có 18 trường hợp cách ly ở đây và chưa có trường hợp nào dương tính. Các quy trình từ đón người đến thực hiện cách ly đều được thực hiện đúng quy định; 87 lái xe phục vụ đưa đón người cách ly cũng được tập huấn kỹ càng.

Ở khách sạn Lake Side (quận Ba Đình), ngay từ cổng khách sạn, các chốt, biển cảnh báo khu cách ly, lực lượng công an, bảo vệ dân phố ứng trực nghiêm túc. Theo đại diện khách sạn LakeSide, khách sạn hiện có 63 người cách ly; quy trình phục vụ khách cách ly thực hiện theo quy định của Bộ Y tế; có quy trình thu gom rác tại khu cách ly, thực hiện khử khuẩn 3 lần/ngày tại khu vực thu gom rác; nhân viên phục vụ tại khu cách ly cũng thực hiện cách ly theo quy định...

Sở Y tế cho biết, thành phố hiện có 19 khách sạn được phép cách ly tập trung và 1 nơi cách ly tổ bay. Đến nay đã có 43.120 người hoàn thành cách ly tập trung tại các cơ sở này. Trung bình Hà Nội thường xuyên có 2.000 người cách ly tập trung ở các khách sạn.

Sở Y tế cũng thường xuyên họp với các khách sạn và mới đây sau khi có ca bệnh ở Hà Nam sở cũng đã họp chấn chỉnh, nhắc nhở tiếp tục siết chặt quy trình ở tất cả các khách sạn.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch ở khu cách ly, Sở Y tế đã khuyến cáo và yêu cầu các khách sạn bố trí người cách ly 1 khách/1 phòng. Để không có lây nhiễm chéo, người phục vụ trong khu cách ly ở ngay trong khách sạn, hạn chế ra ngoài, ăn ở tại chỗ.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung cho biết, vất vả và khó khăn nhất cho ngành là việc bàn giao người cách ly về các tỉnh thành khác và phải có nhân viên y tế giám sát, không thể đưa nhân viên y tế đi cùng người về tận TP Hồ Chí Minh được. "Chúng tôi vẫn phối hợp thông tin cho các địa phương sớm, nhưng công tác này thật sự khó khăn”, ông Chung nói.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà nêu bài học lây nhiễm chéo trong khu cách ly ở Yên Bái và đề nghị các khách sạn phải làm tốt, giám sát chặt chẽ từng bước trong các khâu, quy trình. Giám sát bằng camera để ngăn việc giao lưu, gặp gỡ trong khu cách ly. Các trường hợp ở tỉnh khác hết thời hạn cách ly tập trung 14 ngày, đến cư trú ở khách sạn trên địa bàn cần theo dõi chặt chẽ, theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng đánh giá, công tác cách ly ở 2 khách sạn đã được thực hiện nghiêm theo đúng các chỉ đạo của thành phố.

Từ bài học bệnh nhân ở Hà Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ, lây chéo trong khu cách ly là một trong 3 nguồn lây bệnh nguy hiểm. Từ đó, việc tổ chức cách ly phải thực hiện đúng theo 1 quy trình khép kín và tuyệt đối không được tiếp xúc trong khu cách ly. Thời gian cách ly phải đảm bảo đúng, đủ và không có ngoại lệ. Phải tập huấn bài bản cho người phục vụ cách ly từ lái xe đến bảo vệ, thu gom rác thải y tế.

Ông Dũng đặc biệt lưu ý tầm quan trọng của công tác xét nghiệm. “Lúc nào lấy mẫu lần 1, thời điểm nào lần 2 phải có căn cứ khoa học bởi lấy mẫu chênh một ngày đã có kết quả khác nhau”, ông Dũng phân tích.

Ông Dũng yêu cầu cần phải chú trọng, kỹ lưỡng công tác cách ly. Giao việc rõ người, rõ trách nhiệm. "Sai một li là đi rất xa chứ không phải 1 dặm thôi đâu. Như ở khu công nghiệp Thăng Long, với 2 ca nhiễm Covid-19, thì 70.000 công nhân còn lại, các doanh nghiệp ra sao, hoạt động sản xuất đảm bảo thế nào... Thành phố rất đau đầu để tính toán. Ở trên thì rất sốt ruột lo lắng, ở dưới thì người dân vẫn còn thờ ơ là rất nguy hại”, ông Dũng nói.

Các điểm vui chơi công cộng phải thực hiện quét mã QR

Trực tiếp đi kiểm tra trong công viên, Phó Chủ tịch UBND TP đã hỏi thăm các bộ phận khai báo y tế, đo thân nhiệt và các cửa hàng phục vụ trong công viên. “Phải đặt nơi khai báo y tế, đo thân nhiệt ngay từ ngoài cửa; mở thêm cửa để phân luồng du khách”, ông Dũng chỉ đạo.

Sau khi nghe quận Ba Đình báo cáo về các công tác phòng chống dịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu quận phải tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về phòng chống dịch; đảm bảo giãn cách.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, sáng nay Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có gọi điện và bày tỏ rất sốt ruột với sự an toàn của các khu công nghiệp, các công ty và yêu cầu: “Ba Đình cũng như các quận huyện, thị xã phải kiểm tra, đánh giá các phương án an toàn ở các đơn vị, cơ quan, cơ sở kinh doanh, nếu không đảm bảo an toàn thì không được hoạt động”.

“Như ở công viên Thủ Lệ, cần siết chặt hơn nữa công tác phòng dịch từ nhắc nhở, xử phạt đeo khẩu trang. Một ngày có 15.000 người dân, có cả từ các tỉnh đổ về là nguy cơ rất cao. Phải triển khai quét mã QR để khai báo y tế mới hiệu quả. Nếu phải đóng cửa thì thiệt hại rất lớn”, ông Dũng nói.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị quận Ba Đình cũng như các địa phương khác cần quán triệt đến các phường, tổ dân phố để sẵn sàng nắm bắt tình hình người dân quay trở về sau kì nghỉ. “Thành phố yêu cầu khai báo y tế bắt buộc với tất cả mọi người quay về thành phố sau kỳ nghỉ lễ”, ông Dũng một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu này.

Nhấn mạnh, công việc phòng chống dịch phải nghiêm túc, thực chất…ông Dũng chỉ đạo xử phạt nghiêm các vi phạm, đảm bảo đời sống người dân bình yên.

Bình Dương, Bình Phước công bố kết quả xét nghiệm người tiếp xúc với BN COVID-19

Chiều nay 1/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước cho biết, các trường hợp thuộc F1, F2 của bệnh nhân mắc COVID-19 trên chuyến bay VJ 133 đều có kết quả âm tính lần 1.

Cụ thể, 3 trường hợp F1 ở TP Đồng Xoài đi trên chuyến bay VJ 133 đã được cách ly y tế tập trung tại trường quân sự địa phương (cũ) và cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, sức khỏe bình thường.

Qua điều tra dịch tễ liên quan đến 3 trường hợp tại thành phố Đồng Xoài đi cùng chuyến bay VJ 133 với bệnh nhân COVID-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Đồng Xoài xác định có 29 trường hợp F2, 81 trường hợp F3. Các trường hợp đều đã thực hiện khai báo y tế và hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe.

UBND các xã, phường đã ban hành quyết định cách ly y tế tại nhà đối với 29 trường hợp F2 và cử nhân viên y tế theo dõi sức khỏe trong quá trình cách ly. Hiện các điểm có yếu tố dịch tễ đều được nhân viên Trung tâm y tế thành phố Đồng Xoài tiến hành phun khử khuẩn, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Tại huyện Bù Đăng, tất cả các mẫu xét nghiệm F1 và F2 liên quan đến bệnh nhân trên chuyến bay VJ 3613 đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Hiện, Bình Phước có nhiều F1, F2 và F3 liên quan bệnh nhân 2899, 2910 và vẫn xuất hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép. Do đó, để triển khai khẩn trương, hiệu quả, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các địa phương, đơn vị: Nâng mức cảnh báo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh lên mức độ cao nhất, chống dịch như chống giặc; cử cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc trực trong các ngày lễ; xử lý kỷ luật nghiêm đối với các trường hợp không tuân thủ quy định phòng chống dịch.

Bình tĩnh, chủ động xử lý theo đúng quy định các biện pháp phòng, chống dịch một cách khẩn trương, kịp thời. Kêu gọi nhân dân cùng với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng chung tay đẩy lùi dịch bệnh bằng những hành động cụ thể như: Hạn chế tối đa việc tập trung đông người, thực hiện nghiêm nguyên tắc 6K của tỉnh; bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng; thông báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp khai báo y tế không trung thực, trốn cách ly... Phát huy mạnh thông điệp “Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch”.

Tại tỉnh Bình Dương, qua điều tra, rà soát, đến nay đã xác định được 4 trường hợp liên quan. Trong 4 trường hợp này có 2 trường hợp liên quan đến chuyến bay VJ133 chở BN2910 và 2 trường hợp liên quan đến khu cách ly cùng với BN2899.

Cụ thể, 2 trường hợp liên quan đến chuyến bay VJ133 chở BN2910 có 1 trường hợp ở huyện Phú Giáo và 1 trường hợp ở TP.Thủ Dầu Một. Hai trường hợp này đang được cách lý còn những người tiếp xúc gần với 2 người này đã được ngành y tế hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà.

Về trường hợp liên quan tới BN2899 ở khu cách ly tập trung Khách sạn Alisia, TP. Đà Nẵng, qua rà soát danh sách, ngành y tế tỉnh xác định được 2 trường hợp, 1 ở TX.Tân Uyên và 1 ở huyện Phú Giáo. Cả 4 trường hợp ở Bình Dương có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Ai đi lễ ở Đền Tiên La, Thái Bình khai báo khẩn cấp

Tất cả mọi công dân đã đến cụm đền Tiên La, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình trong thời từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 25/4/2021 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình ra Thông báo khẩn số 01 tìm người đã đến cụm Đền Tiên La, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Thông báo nêu rõ: Tất cả mọi công dân đã đến cụm đền Tiên La, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình trong thời từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 25/4/2021, cần làm ngay những việc sau:

- Cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

- Gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình:

+ Số điện thoại đường dây nóng tiếp ­­­nhận các thông tin về COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình: 0227 383 6722.

+ Số điện thoại tiếp nhận phản ánh các thông tin về COVID-19 tại các huyện/thành phố và các xã/phường/thị trấn: