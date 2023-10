Người trúng đấu giá 32 xe máy cũ với giá 6,8 tỷ đồng bỏ cọc

TPO - Với lý do không có khả năng chi trả, người trúng đấu giá 32 xe máy cũ với mức giá lên đến 6,8 tỷ đồng ở Hà Tĩnh đã bỏ cọc. Ngành chức năng đang làm thủ tục tổ chức phiên đấu giá lại lô tài sản này.

Ngày 10/10, thông tin từ Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết liên quan việc 32 chiếc xe máy qua sử dụng được đấu giá mức tiền lên tới 6,8 tỷ đồng, người trúng đấu giá đã bỏ cọc.

Lý do bỏ cọc được đưa ra do không đủ khả năng chi trả. Hiện, công an sở tại đang làm thủ cho đấu giá lại lô tài sản này.

Trước đó, hồi cuối tháng 7, Công an thị xã Hồng Lĩnh phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh (trụ sở tại TP Hà Tĩnh) tổ chức đấu giá 32 chiếc xe máy đã qua sử dụng, là tang vật và phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Giá khởi điểm 32 chiếc xe máy cũ là 68,3 triệu đồng. Mỗi bước giá khi đấu là 500.000 đồng, còn tiền đặt trước là 10 triệu đồng.

Phiên đấu giá đã có 123 người ở Hà Tĩnh và các tỉnh, thành khác đến tham gia. Lô hàng ban đầu đã được đấu giá là 500 triệu đồng. Vòng thứ 2 là 1,2 tỷ, vòng thứ 3 lên đến 5 tỷ đồng và vòng cuối cùng có người ở Thừa Thiên – Huế trả mức giá 6,8 tỷ đồng.

Đơn vị nhận đấu giá tài sản nhận định lô xe máy cũ được đấu giá lên 6,8 tỷ đồng là quá cao so với giá trị thực tế. Những người tham gia đấu giá khi trúng lô hàng có thể sẽ bỏ cọc, không nhận tài sản này.

Theo một người tham gia đấu giá, lô hàng đa phần là xe máy cũ, còn bộ khung thì có một số loại xe phân khối lớn nên việc đấu giá được nhiều người quan tâm.