Hủy kết quả trúng đấu giá 2 bãi giữ xe ‘hot’ nhất Đà Lạt

TPO - Ngày hôm nay, giá vàng thế giới tăng mạnh sau nhiều ngày liên tiếp giảm. Trong khi đó, giá vàng trong nước lại giảm về sát mốc 67 triệu đồng/lượng. Chuyên gia dự báo, giá vàng trong nước giảm ngắn hạn và có độ trễ so với giá vàng thế giới. Theo đó, giá vàng trong nước sẽ bật tăng trong thời gian tới.

TPO - Ngày 29/3, Công an TP Thanh Hoá xác nhận vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trung Sơn là đối tượng vi phạm giao thông có hành vi tát chiến sỹ công an.