Người trẻ Biên phòng và Công an triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng trên xã đảo

TPO - Ngày 18/7, tại xã đảo Thạnh An thuộc huyện Cần Giờ, TPHCM, những người trẻ trong lực lượng Biên phòng và Công an đã tổ chức chuỗi hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới.

Đồn Biên phòng Thạnh An (Bộ đội Biên phòng TPHCM) phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an Thành phố, UBND xã Thạnh An và các đơn vị kết nghĩa đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng trong đợt cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Tuổi trẻ các đơn vị tổ chức “Tiết học biên cương” nhằm tuyên truyền Luật căn cước; hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm trên không gian mạng; tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo quê hương cho hơn 150 người dân, ngư dân, học sinh và đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) của xã đảo.

Tuổi trẻ các đơn vị còn thực hiện công tác an sinh xã hội, trao tặng 2 dàn máy vi tính và một laptop cho Câu lạc bộ Anh văn - Tin học chiến sĩ của Đồn Biên phòng Thạnh An; 200 lá cờ Tổ quốc và 200 túi dự trữ nước ngọt cho ngư dân; 3 phương tiện sinh kế (xe đẩy bán hàng) tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn; một bộ loa phục vụ tuyên truyền pháp luật, sinh hoạt cộng đồng, tiếp xúc cử tri cho Ban điều hành ấp đảo Thiềng Liềng.

Bên cạnh đó, 20 suất học bổng “Nâng bước em tới trường” cũng được trao tặng cho các học sinh nghèo vượt khó trên xã đảo; 10 áo phản quang cho các thành viên Tổ nhân dân tuần tra; 30 phần quà cho các hộ dân giữ rừng... Tổng giá trị các phần quà hơn 120 triệu đồng.

Thiếu tá Nguyễn Minh Hiếu - Chính trị viên Đồn Biên phòng Thạnh An, cho biết đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm các sự kiện quan trọng: 25 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng TPHCM; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TPHCM lần thứ IX; 50 năm Ngày thống nhất đất nước (1975-2025).

Theo Chính trị viên Đồn Biên phòng Thạnh An, thông qua hoạt động cao điểm này, nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, khả năng chuyên môn nghiệp vụ của đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng Thạnh An trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; góp phần xây dựng địa bàn xã đảo có chất lượng sống tốt.