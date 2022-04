Người phụ nữ vứt bỏ con mới đẻ trong nhà vệ sinh đã trình diện công an

TPO - Chiều 13/4, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, người phụ nữ vứt bỏ con mới đẻ trong nhà vệ sinh của công ty đã ra trình diện công an

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, cán bộ điều tra, Công an huyện Việt Yên cho biết, chị Vàng Thị Th (SN 2003, thường trú ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) đã đến trình diện Công an huyện Việt Yên.

Trước đó, Công an huyện Việt Yên thông báo truy tìm chị Th để phục vụ điều tra vụ việc chị Th có dấu hiệu của “Tội vứt bỏ con mới đẻ”. Quá trình giám định tử thi và nguyên nhân chết của con chị Th cho thấy, đứa trẻ sinh ra vẫn sống, sau đó mới tử vong.

Theo cán bộ điều tra, Công an huyện Việt Yên, tại cơ quan công an, chị Th bước đầu khai nhận, vào tháng 1 vừa qua, chị Th sinh con trong nhà vệ sinh của công ty tại Khu công nghiệp Đình Trám vào ban đêm. Chị Th tự cắt rốn con, rồi vứt con sang phòng vệ sinh bên cạnh và bỏ đi. Chị Th không biết người bố của đứa trẻ là ai. Bởi vậy, khi đứa bé ra đời, chị Th lo sợ bị rèm pha, đánh giá từ gia đình và xã hội nên vứt bỏ đứa con. Hiện Công an huyện Việt Yên đang điều tra, làm rõ vụ việc.