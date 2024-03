Người phụ nữ mang vàng đi bán rồi hoang báo bị cướp

TPO - Ngày 28/3, Công an phường An Phú (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với người phụ nữ về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 24/3, bà H.T.P. (quê An Giang) đến Công an phường An Phú trình báo về việc bị 2 thanh niên lạ mặt cướp 1 bộ vòng xi men (14 chiếc), 1 vòng tay nam, 1 nhẫn nam, 2 nhẫn nữ hột trắng, 1 bông tai có gắn hột trắng, tổng trọng lượng 16,8 chỉ với giá trị hơn 73 triệu đồng cùng 1 điện thoại di động.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Phú vào cuộc xác minh. Trong quá trình làm việc, Công an nhận thấy có dấu hiệu bất thường giữa lời khai của đương sự và hiện trường được cho là nơi xảy ra vụ việc.

Từ chứng cứ thu thập được, người phụ nữ thừa nhận do thiếu nợ nên đã mang số vàng trên đi bán lấy tiền trả nợ nhưng không muốn cho gia đình biết. Để che dấu, người phụ nữ đã nghĩ ra việc đến công an trình báo bị cướp.