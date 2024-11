Người mẫu 13 tuổi đạt danh hiệu Á hậu quốc tế

TPO - Vượt qua hơn 30 thí sinh, đại diện Indonesia giành vương miện Miss Pre Teen Icon International. Danh hiệu Á hậu thuộc về Trần Ngọc Thuận, 13 tuổi đến từ Việt Nam.

Chung kết Miss Pre Teen Icon International 2024 diễn ra tối 3/11 tại Campuchia. Vượt qua hơn 30 thí sinh ở nhiều quốc gia, đại diện Việt Nam là Trần Ngọc Thuận được xướng tên ở vị trí Á hậu. Ngôi vị hoa hậu thuộc về đại diện Indonesia.

Trước đó, người mẫu 13 tuổi Trần Ngọc Thuận được UBND Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội cấp phép tham dự cuộc thi Miss Pre Teen Icon 2024 theo số 3614 /SVHTT-QLNT, thời gian dự thi từ ngày 30/10 đến ngày 4/11/2024 tại Phnom Penh, Campuchia.

Trong đêm chung kết, Trần Ngọc Thuận trình diễn năng lượng với National Costume lấy cảm hứng hoa sen, thể hiện niềm tự hào với tinh hoa văn hóa Việt. Đại diện Việt Nam được khen trong phần hô tên. Cô nổi bật trong dàn thí sinh nhờ chiều cao và gương mặt sáng sân khấu.

Trần Ngọc Thuận sinh năm 2011, là học sinh lớp 8 tại trường quốc tế tại Hưng Yên. Ngọc Thuận đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền, trong năm qua nhận học bổng của nhà trường.

Bên cạnh thành tích học tập, Ngọc Thuận tích cực tham gia phong trào, hoạt động ngoại khóa tại trường. Á hậu Miss Pre Teen Icon International 2024 giành Huy chương Vàng cuộc thi chạy Edirun và Huy chương Đồng môn bóng rổ dành cho khối lớp 6-7.

Ngọc Thuận thử sức trong lĩnh vực trình diễn thời trang trước khi thi Miss Pre Teen Icon International 2024. Ngọc Thuận xuất hiện trong các sự kiện thời trang lớn như Lễ hội Sen Hà Nội, tham gia trình diễn thời trang cùng Á hậu Miss Universe Vietnam Hương Ly, trở thành đại sứ cho chương trình nghệ thuật Tôn vinh bản sắc Việt - Dấu ấn Lạng Sơn hồi tháng 8.

Cuối tháng 8, Ngọc Thuận trở thành đại sứ của Dấu ấn Việt Bắc, chương trình nghệ thuật nằm trong khuôn khổ sự kiện Qua những miền di sản Việt Bắc do UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức.

Ngày 1/11, đại diện khác của Việt Nam là Bùi Khâu Minh Triết (sinh năm 2017) được xướng tên cho ngôi vị Little Mister World 2024, trở thành nam vương nhỏ tuổi nhất thế giới. Trước đó, người mẫu nhí được UBND Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội đồng ý cấp phép dự thi Little Miss - Mister Little World theo số 3220 /SVHTT-QLNT, ngày 31/7/2024.

Gần đây, các cuộc thi quốc tế dành cho trẻ em nở rộ. Đây là cơ hội để trẻ em toàn thế giới có sắc đẹp, kỹ năng trong lĩnh vực thời trang rèn luyện và phát triển toàn diện, chung tay lan tỏa điều tốt đẹp cho trẻ em thế giới.