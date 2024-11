Đại diện Việt Nam trở thành nam vương nhỏ tuổi nhất thế giới

TPO - Bùi Khâu Minh Triết vượt 30 thí sinh để giành ngôi vị Nam vương nhí Thế giới diễn ra tối 1/11 tại Campuchia. Danh hiệu á vương 1 và á vương 2 lần lượt thuộc về đại diện Lào và Indonesia.

Chung kết cuộc thi Little Mister World 2024 - Nam vương nhí Thế giới 2024 diễn ra tối 1/11 tại Campuchia với sự tham gia của 30 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đại diện Việt Nam là Bùi Khâu Minh Triết (sinh năm 2017) được xướng tên cho ngôi vị Little Mister World 2024, trở thành nam vương nhỏ tuổi nhất thế giới. Người mẫu nhí được UBND Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội đồng ý cấp phép dự thi Little Miss - Mister Little World theo số 3220 /SVHTT-QLNT, ngày 31/7/2024.

Bùi Khâu Minh Triết chinh phục ban giám khảo và khán giả nhờ phần trình diễn ấn tượng qua các màn đồng diễn, hô tên, trình diễn trang phục dân tộc Campuchia và trang phục dân tộc Việt Nam. Phần hô tên của Minh Triết được khán giả nhận xét chuyên nghiệp so với độ tuổi.

Bùi Khâu Minh Triết sinh năm 2017, là học sinh lớp 2 tại trường tiểu học quốc tế nổi tiếng tại Hà Nội. Minh Triết đạt nhiều thành tích trong học tập như Huy chương Đồng vòng Quốc tế kỳ thi Toán FISO, Huy chương Đồng Quốc tế tiếng Anh FISO và là quán quân cuộc thi Fashion show tại trường.

Trước khi đăng quang cuộc thi nam vương dành cho trẻ em, Bùi Khâu Minh Triết có kinh nghiệm diễn thời trang, xuất hiện ở các show lớn như Destination Runway Fashion 2024- Children Of The Sun, Vietnam Future Runway 2024, Heaven Fashion Show 2024, Bangkok Kid International Fashion Week 2024, Vietnam Future Fashion Show 2024, Tinh hoa đất Việt…

Hồi tháng 9, Minh Triết làm first face cùng Á hậu Lệ Hằng tại show diễn Viet Nam International Sea Fashion 2024. Tân Nam vương nhí Thế giới còn được chọn làm đại diện hình ảnh cho trẻ em Hà Nội trong Show Dấu ấn Lạng Sơn, diễn vedette ở Lễ hội Áo dài trẻ em tại Sơn Tây.

Minh Triết còn được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch của Lễ hội du lịch 6 tỉnh Việt Bắc, sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình Qua những miền di sản Việt Bắc do UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức hồi tháng 8.

Hoa hậu và Nam vương nhí thế giới Little Miss - Mister Little World là cuộc thi quốc tế diễn ra từ 31/10-5/11 tại Campuchia. Cuộc thi nhằm tìm kiếm gương mặt nhí tài năng, đồng thời là nơi giúp trẻ em toàn thế giới có sắc đẹp, kỹ năng trong lĩnh vực thời trang có cơ hội rèn luyện và phát triển toàn diện, cùng chung tay lan tỏa điều tốt đẹp cho trẻ em khắp thế giới.