Người hùng bật tường cứu 6 người trong ngôi nhà cháy ở Hà Nội

Nghe tiếng tri hô cháy nhà hàng xóm, ông Lai vội chạy ra khỏi nhà, bật tường leo lên tầng 2 căn nhà 4 tầng đang bốc cháy rồi đập cửa, đưa 6 người thoát khỏi ngôi nhà đang bốc cháy ngùn ngụt.

Đêm 12/10, ngôi nhà 4 tầng rộng 30m2 ở đường Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, xảy ra cháy lớn. Thời điểm ấy, có một "người hùng" không quản nguy hiểm lao vào đám cháy giải cứu được 6 người thoát ra ngoài an toàn. Đó là ông Trần Tương Lai (58 tuổi, sống gần ngôi nhà cháy).

"Lúc đó tôi chỉ nghĩ tới việc cứu người"

Sáng 13/10, rất đông người dân sống trên đường Nguyễn Khoái vẫn bàn tán xôn xao về vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm hôm qua, 12/10. Tại hiện trường, cảnh sát đã hành phong tỏa tạm thời để điều tra làm rõ nguyên nhân cháy.

Có mặt trong đám đông trước ngôi nhà cháy, ông Trần Tương Lai gương mặt hơi mệt mỏi sau một đêm vật lộn cứu người.

Ông Lai cho biết, khoảng 23h ngày 12/10, khi ông chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nghe tiếng tri hô có cháy tại nhà hàng xóm. Lập tức ông Lai chạy ra thì phát hiện ngôi nhà số 652 đang bốc cháy từ khu vực tầng 1.

"Lúc đó tôi và mọi người hô hoán nhưng không thấy ai trong nhà mở cửa. Do tầng 1 đóng kín bằng cửa cuốn nên tôi đã bật tường ở cổng, trèo lên cánh cửa sắt rồi đu lên khu vực tầng 2 của ngôi nhà sát nhà 652. Sau đó tôi men theo lan can trèo sang ban công nhà 652, đập cửa, hô hoán những người bên trong; đồng thời hỗ trợ những người sống tại 2 căn nhà liền kề đó thoát ra ngoài", ông Lai kể.

Sau khi gọi được những người trong nhà chạy ra, ông Lai đưa họ ra ban công tầng 2 nhà bên cạnh rồi thả họ xuống từ từ xuống đất.

Sau khi nỗ lực giải cứu nhiều người mắc kẹt trong đám cháy, ông Lai bị thương nhẹ ở bàn tay. Những người được giải cứu đều an toàn.

"Lúc đó lửa kèm khói bốc lên rất nhanh và nóng. Tôi gọi được 6 người chạy ra rồi bám tay, thả họ men theo tường ở cổng nhà bên cạnh, xuống đất an toàn. Thời điểm đó ở tầng 2 có khoảng 4 phụ nữ và một số trẻ em, tất cả đều an toàn. Duy nhất một trường hợp bị mắc kẹt ở tầng 4, sau đó cũng được lực lượng chức năng tới giải cứu an toàn", ông Lai kể lại.

Nói về hành động của mình, người đàn ông gần 60 tuổi cho biết khi đó ông chỉ nghĩ tới việc cứu người. Ông Lai cho biết, đã là hàng xóm láng giềng, gặp ai trong hoàn cảnh như vậy ông cũng đều cứu giúp.

Lửa xuất phát từ máy bơm nước?

Đôi mắt thất thần không giấu được sự mệt mỏi và buồn bã sau vụ cháy, ông Vũ Văn Đức (49 tuổi, ở quận Hoàng Mai) - chủ ngôi nhà bị cháy - cho biết vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi gần như tất cả tài sản của nhà ông.

Theo ông Đức, vào khoảng 22h30, đám cháy bùng phát từ khu vực máy bơm nước ở dưới hầm tầng 1. Ngọn lửa sau đó bùng phát và thiêu rụi 3 chiếc xe máy khiến khói kèm lửa bốc lên các tầng trên.

"Do cửa nhà đóng kín nên khi mọi người hô hoán chúng tôi không nghe thấy gì cả. Ngôi nhà của tôi nằm sát với nhà anh trai ruột, khi cháy trong 2 ngôi nhà có 10 người, đều thoát được; chỉ có 1 người bị mắc kẹt tại tầng 4 được cứu sau cùng", ông Đức nói.

Cũng theo ông Đức, thời điểm xảy ra cháy, rất may có ông Lai là hàng xóm chạy qua hỗ trợ, ứng cứu gia đình ông thoát ra ngoài an toàn.

"Nhà tôi xây dựng từ năm 2002 nhưng tới nay đã được sửa chữa 3 lần. Nguyên nhân cháy là do xuất phát từ máy bơm nước của gia đình. Thời điểm đó, trên máy bơm còn đặt một quả bóng cao su, nên khi máy bơm hoạt động lâu làm quá tải, bén vào quả bóng rồi bùng phát ra cả tầng hầm", ông Đức nói.

Theo ông Đức, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 3 chiếc xe máy, 5 chiếc tivi, 5 điều hòa và 3 tủ lạnh của gia đình. Ngoài ra, lửa cũng làm hư hại toàn bộ cửa sổ bằng kính và nhiều vật dụng khác trong nhà.

Tuy nhiên ông Đức mừng vì toàn bộ người thân trong gia đình đều thoát nạn an toàn.

