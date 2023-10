Người đàn ông tử vong treo lơ lửng trên cây dừa

TPO - Trong lúc cưa cây dừa, ông T. bị sự cố máy cưa va vào người khiến ông tử vong trong tư thế treo lơ lửng trên cây.

Ngày 22/10, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết, thi thể người đàn ông bị tai nạn trong lúc cưa cây dừa đã được bàn giao lại cho gia đình mai táng và không yêu cầu khám nghiệm tử thi.

Trước đó, ngày 21/10, ông M.T.T. (SN 1981, ngụ xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn) trong lúc cưa cây dừa cho một hộ dân trên địa bàn xã Hòa Bình không may đã xảy ra sự cố máy cưa va vào người làm ông tử vong và treo lơ lửng trên cây, còn máy cưa rơi xuống ao gần đó.

Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình hộ dân trên đã trình báo cơ quan công an. Lực lượng công an đến hiện trường, đề nghị khám nghiệm tử thi, tuy nhiên, gia đình ông T. từ chối. Cơ quan công an đã bàn giao thi thể ông T. cho gia đình mai táng.