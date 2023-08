Người đàn ông chạy xe ô tô vào nhà bất cẩn tông trúng con gái 2 tuổi

TPO - Đi làm về, người đàn ông chạy xe ô tô vào nhà không may tông trúng con gái. Dù được gia đình khẩn trương đưa bé gái đến bệnh viện, song cháu đã tử vong.

Sáng 16/8, thông tin từ Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) cho biết, vào khoảng 18h ngày 15/8, anh N.V.T (38 tuổi) đi làm về nhà (đường Bình Nhâm 03, khu phố Bình Thuận, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An).

Khi chạy xe ô tô vào nhà sân nhà, do thiếu quan sát nên anh T. đã tông trúng con gái là bé N.P.A (2 tuổi).

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, anh T vội vàng đưa con gái đến bệnh viện cấp cứu, song do vết thương quá nặng bé đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn thương tâm này, Công an thành phố Thuận An đã đến hiện trường khám nghiệm để điều tra, làm rõ.

Đại diện lãnh đạo Công an thành phố Thuận An cho biết, nguyên nhân tử vong của cháu bé do sự bất cẩn, thiếu quan sát của phụ huynh trong quá trình điều khiển ô tô vào nhà.