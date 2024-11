Người đàn ông bị 'gò bụng' như mang thai vì bệnh lý nguy hiểm

TPO - Ngày 19/11, BS.Dương Hải Minh, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp bị phình động mạch chủ dọa vỡ.

Đó là trường hợp ông V.T.S. (51 tuổi, quê An Giang). Theo bệnh sử, khoảng 6 tháng trước, ông S. có cảm giác vùng bụng xuất hiện cơn gò, kèm theo thường xuyên bị sốt. Ông đã đến khám tại một bệnh viện ở TPHCM thì được bác sĩ chẩn đoán bị bướu mỡ lành tính, có thể sống chung suốt đời với bướu.

Tuy nhiên, sau đó vùng bụng của bệnh nhân xuất hiện nhiều cơn gò hơn, vị trí bị gò cứng ở vùng bụng ngày càng dài và to hơn.“Có những lúc, cơn gò cao, nhô lên như người mang thai 8 đến 9 tháng, nghe được nó đập thình thịch” – ông S. nói.

Lo lắng trước biểu hiện bất thường, gia đình đưa người bệnh đến Bệnh viện S.I.S Cần Thơ. Qua siêu âm, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị phình động mạch chủ bụng đoạn dưới thận. Để chẩn đoán chính xác hơn, các bác sĩ chỉ định chụp CT scan ổ bụng. Kết quả ghi nhận phình động mạch chủ bụng dưới thận, dọa vỡ, với kích thước khổng lồ (ngang 70; trước sau 90; dài 131mm) kéo dài đến vị trí chia đôi động mạch chậu.

Bệnh nhân đã được chỉ định nhập viện phẫu thuật khẩn. Gần 9 giờ tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ đã thay thành công đoạn động mạch chủ bụng bị phình bằng ống ghép nhân tạo cho người bệnh. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã bình phục tốt.

BS.Dương Hải Minh cho biết: “Ca bệnh của ông S. rất phức tạp. Những bệnh nhân có phình động mạch chủ bụng thường sẽ được phẫu thuật kẹp động mạch chủ dưới động mạch thận để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, bệnh nhân này có động mạch chủ bụng phình to và kéo dài lên trên động mạch thận bên trái. Chúng tôi đã tiến hành mở đường ngực - bụng để kiểm soát đầu trên túi phình qua đường mở ngực di dời động mạch thận trái ra khỏi túi phình sau đó mới tiến hành kẹp động mạch chủ bụng dưới động mạch thận và thay đoạn phình bằng ống ghép nhân tạo”.

Theo nhận định của BS.Hải Minh, lý do chẩn đoán chưa chính xác ở bệnh viện trước có thể là do thời điểm chẩn đoán kích thước phình động mạch chưa đủ lớn để phát hiện rõ. Nguyên nhân gây phình động mạch chủ bụng ở người bệnh có thể là do xơ vữa động mạch, mỡ máu cao, tăng huyết áp, tuổi cao.