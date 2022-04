Người bán ly cà phê ‘đắt nhất Việt Nam’ bị xử phạt gần 19 triệu đồng

TPO - Sau khi gây xôn xao dư luận với hóa đơn bán hàng giá cao chót vót, quán Photo And Bike Coffee đã bị các cơ quan chức năng ở TP Bảo Lộc, Lâm Đồng kiểm tra, xử phạt gần 19 triệu đồng với hàng loạt vi phạm.

Ngày 22/4, Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường Lâm Đồng ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Quốc Huy (45 tuổi, trú 1037 đường Trần Phú, TP Bảo Lộc) - người đại diện quán Photo And Bike Coffee (phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) gần 19 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm của quán cà phê này bao gồm: Kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không niêm yết giá hàng hóa tại thời điểm phải niêm yết theo quy định của pháp luật, niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng, thay đổi chủ hộ kinh doanh nhưng không gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

Như Tiền Phong đã đưa tin những ngày trung tuần tháng 4 này, nhiều trang mạng xã hội lan truyền một hóa đơn tính tiền đồ ăn, thức uống của quán cà phê Photo And Bike Coffee, trong đó mỗi ly cà phê “Phượng hoàng lửa” có giá tới 249.000đ.

Khi các cơ quan chức TP Bảo Lộc đến kiểm tra, ông Huy cho rằng ly cà phê “Phượng hoàng lửa” là món đặc biệt của quán, có công thức riêng, gồm cà phê, trứng, mật ong rừng và một số loại rượu ngoại.

Tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, trên menu không có cà phê “Phượng hoàng lửa” như trong hóa đơn tính tiền.

Theo chuyên gia ngành công thương, giá cả sản phẩm là do đơn vị bán hàng tự quyết định, ngoại trừ những mặt hàng thuộc Nhà nước quản lý giá. Bởi thế, cơ sở kinh doanh có quyền quyết định giá bán ly cà phê, tuy nhiên phải niêm yết giá công khai theo quy định để khách hàng cân nhắc lựa chọn.

Mới đây, cộng đồng mạng lại xôn xao với hóa đơn bán hàng khác của quán Photo And Bike Coffee, trong đó giá 4 ly cà phê “Phượng hoàng lửa” lên tới 28,8 triệu đồng.

Ngày 21/4, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Bảo Lộc và Công an phường Lộc Tiến đã làm việc với ông Huy để làm rõ tính xác thực của hóa đơn tính tiền này. Chủ quán thừa nhận hóa đơn tính tiền 4 ly cà phê “Phượng hoàng lửa” có tổng 28,8 triệu đồng do ông tự in rồi đăng tải lên trang cá nhân của mình để câu like. Sau đó, hóa đơn này được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ lại.

Công an đã yêu cầu ông Huy gỡ bỏ các thông tin mà ông này đăng tải về hóa đơn tính tiền 4 ly cà phê này trên trang cá nhân của mình theo quy định; chấp hành nghiêm các quy định khi đăng tải thông tin trên mạng xã hội (phải đảm bảo tính chính xác, minh bạch); nếu tái phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.