Ngổn ngang tuyến đường vành đai của Đà Lạt với vốn đầu tư 870 tỷ đồng

TPO - Mặc dù đã được kéo dài thời gian thi công tới một năm rưỡi nhưng dự án đường vành đai TP Đà Lạt có nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ do xảy ra nhiều vấn đề phức tạp trong giải phóng mặt bằng.

Ngày 28/3, nguồn tin từ Sở Giao thông vận tải (GTVT) Lâm Đồng cho biết, dự án xây dựng đường vành đai TP Đà Lạt (Lâm Đồng) dài hơn 7,4km với tổng vốn đầu tư 870 tỷ đồng đã được khởi công từ tháng 7/2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2023, nhưng sau đó phải gia hạn đến cuối năm 2024.

Đường vành đai có chiều dài hơn 7,4km đi qua các phường 3, 4, 5, TP Đà Lạt. Về hướng tuyến, điểm đầu kết nối với đường Trúc Lâm Yên Tử (giao với đèo Prenn); điểm cuối tuyến là ngã tư giao với đường Hoàng Văn Thụ và đường Nguyễn Đình Quân.

Đây là dự án quan trọng của tỉnh Lâm Đồng nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đô thị Đà Lạt theo tiêu chí của đô thị loại 1.

Tuy nhiên hiện tiến độ thi công tuyến đường này rất chậm, mới đạt khoảng 59%. Nguyên nhân trong quá trình thi công đã gặp phải nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến giải phóng mặt bằng.

Theo lãnh đạo Sở GTVT Lâm Đồng, có 157 hộ gia đình, 7 tổ chức và 1 cơ sở tôn giáo bị ảnh hưởng khi triển khai dự án đường vành đai TP Đà Lạt. Cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 155 hộ gia đình, 7 tổ chức và 1 cơ sở tôn giáo, với tổng số tiền hơn 381 tỷ đồng. Đến nay địa phương đã chi trả trên 340 tỷ đồng cho 125 hộ gia đình và 7 tổ chức.

Hiện vẫn còn lại 30 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với số tiền hơn 41,2 tỷ đồng vì chưa đồng thuận với quyết định giải phóng mặt bằng, chưa được bố trí đất tái định cư…

Đến thời điểm hiện tại, mới có khoảng 6,4km/7,4km mặt bằng được bàn giao cho các nhà thầu để triển khai thi công. Vì nhiều hộ không chịu giải tỏa nhà cửa và các công trình kiến trúc khác để bàn giao mặt bằng nên việc tổ chức thi công gặp khó khăn, ách tắc. Hậu quả là nhiều đoạn đường thi công dang dở, vật liệu chất ngổn ngang; nhiều hạng mục chậm tiến độ.

Cụ thể, đoạn đường từ Trúc Lâm Yên Tử nối dài do Cty CP xây dựng và tư vấn đầu tư 18 thi công còn 0,3km chưa được giao mặt bằng nên việc thi công bị chậm tiến độ.

Đoạn đường An Sơn - Y Dinh - An Tôn, do Cty TNHH Xây dựng tổng hợp 263 và Cty TNHH Nam Phan thi công, bàn giao mặt bằng được 2,3km/3km, do đó hiện mới hoàn thành trên dưới 43% giá trị hợp đồng.

Sở GTVT Lâm Đồng và đơn vị tham gia thi công cho rằng nếu không sớm có giải pháp tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng thì khó có thể hoàn thành dự án này vào cuối năm 2024 theo quyết định điều chỉnh của UBND tỉnh.