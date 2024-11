Nghi vấn Ukraine phóng tên lửa Storm Shadow vào căn cứ quân đội Nga ở Kursk

TPO - Trang Bulgarian Military cho biết, quân đội Ukraine có thể đã sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp để tấn công một sở chỉ huy ở tỉnh Kursk, nơi tập trung các quan chức quân sự chủ chốt của Nga và thậm chí là của cả Triều Tiên.

Những dấu hiệu ban đầu, bao gồm cả các mảnh vỡ được tìm thấy tại tỉnh Kursk, cho thấy các tên lửa được sử dụng là Storm Shadows do Anh sản xuất, không phải tên lửa SCALP của Pháp.

Một quan chức phương Tây xác nhận, đây là lần đầu tiên Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Theo các báo cáo của Nga, có tới 12 tên lửa đã được phóng vào tỉnh Kursk hôm 20/11.

Clash Report, trích dẫn các nguồn tin địa phương, cho biết mục tiêu của cuộc tấn công có thể là một boongke ngầm được bảo vệ nghiêm ngặt, dường như là nơi đặt sở chỉ huy của lực lượng Nga trong khu vực, thậm chí là nơi tập kết của các chỉ huy Triều Tiên.

Boongke này nằm gần làng Marino, được cho là nơi diễn ra các hoạt động quân sự quan trọng của cả Nga và Triều Tiên.

Một chuyên gia quốc phòng Ukraine cho biết trên Defence Express, rằng quy mô cuộc tấn công vào cơ sở ở Kursk cho thấy sự hiện diện của các chỉ huy cấp cao Nga. Việc Ukraine sử dụng một số lượng lớn tên lửa càng cho thấy đây là một mục tiêu quân sự quan trọng.

Trước đó, trang Bulgaria Military đưa tin, các mảnh vỡ tên lửa có “chữ Storm Shadow" đã được tìm thấy gần làng Marino. Một bức ảnh được Clash Report chia sẻ trên mạng xã hội cũng xác nhận phát hiện này. Đây là bằng chứng cho thấy Ukraine đang tích cực sử dụng những vũ khí tinh vi để nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga.

Tên lửa Storm Shadow, ban đầu được viện trợ cho Ukraine để sử dụng trên lãnh thổ nước này, là một vũ khí đáng gờm, có khả năng tránh được các hệ thống phòng không hiện đại. Với tầm bắn lên tới 250 dặm, những tên lửa này được thiết kế để tấn công sâu vào phòng tuyến đối phương với độ chính xác cao. Việc Anh đồng ý triển khai Storm Shadow nhằm vào các mục tiêu của Nga cho thấy sự thay đổi lớn về phạm vi phản công của Ukraine, cho phép Kiev tiếp cận các tài sản giá trị cao mà trước đây nằm ngoài tầm bắn.

Trang Bulgarian Military cũng đề cập đến mối lo ngại của Hạm đội Biển Đen Nga, với hình ảnh vệ tinh xác nhận rằng một phần đáng kể của hạm đội đã rời khỏi Novorossiysk.

Việc di dời thúc đẩy suy đoán, rằng quyết định này có liên quan đến mối đe dọa ngày càng tăng do năng lực tấn công tầm xa mới của Ukraine, với tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp và ATACMS do Mỹ cung cấp.

Minh Hạnh