Nghẹt thở xe 40 chỗ 'nhồi' 64 người

TPO - Dù xe khách giường nằm có 40 chỗ nhưng tài xế nhồi nhét thêm 24 người để chở từ tỉnh Bình Dương về tỉnh An Giang.

Ngày 6/2, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, Đội CSGT An Sương vừa lập biên bản xử phạt xe khách 40 chỗ nhồi nhét thêm 24 hành khách từ Bình Dương về An Giang đón Tết.

Theo đó, lúc 9h35 cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT An Sương tuần tra, kiểm soát và xử lý hoạt động kinh doanh vận tải trên quốc lộ 1, đoạn qua Công viên phần mềm Quang Trung, quận 12.

Trong quá trình kiểm soát, tổ công tác phát hiện xe khách giường nằm của nhà xe N.Y biển số tỉnh Bình Dương có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra thực tế số hành khách trên xe, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện này chỉ được phép chở 40 người nhưng có 64 người, trong đó có 2 trẻ em.

Theo PC08, phương tiện này xuất phát từ Bến xe Bình Dương (tỉnh Bình Dương) đi Bến xe Khánh Bình (tỉnh An Giang) chở người dân về quê ăn Tết và Đội CSGT An Sương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển cũng như chủ doanh nghiệp.

Ngoài ra, tổ công tác yêu cầu nhà xe N.Y bố trí 1 phương tiện khác để vận chuyển số hành khách vượt quá quy định để đảm bảo người dân được về quê vui xuân, đón Tết an lành.

PC08 khuyến cáo người dân khi đặt vé và đón xe về quê đón Tết cần lựa chọn các nhà xe uy tín, đặt mua vé trước và khi đi thì vào bến xe để lên xe di chuyển; không thỏa hiệp, chấp nhận các nhà xe nhồi nhét khách, không thực hiện đúng các cam kết hợp đồng khi đặt vé nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình và người thân.

Để phản ánh tình trạng giao thông đặc biệt là xe khách nhồi nhét, chở khách quá số chỗ ngồi hoặc chỗ nằm quy định, người dân vui lòng báo về số điện thoại trực ban PC08 là 069.318.7521; hoặc qua số điện thoại đường dây nóng 0326.080808.