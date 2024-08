Nghệ sĩ bị ghét nhất Hàn Quốc

TPO - Cuộc khảo sát ý kiến của hàng nghìn người Hàn Quốc đưa ra những cái tên mà công chúng không bao giờ muốn xuất hiện trở lại trong ngành giải trí.

Ngày 27/8, Koreaboo đưa tin Real Research Korea, ứng dụng cho phép công dân Hàn Quốc bỏ phiếu cho nhiều chủ đề khác nhau nhằm mục đích thu thập dữ liệu phục vụ nghiên cứu, đã tiến hành cuộc khảo sát chọn ra những người nổi tiếng Hàn Quốc từng vướng bê bối mà công chúng không bao giờ muốn trở lại ngành giải trí.

Với điều kiện người tham gia có thể bỏ phiếu cho nhiều cái tên cùng lúc, cuộc khảo sát nhận được tổng cộng 3.507 lượt bình chọn. Từ đó, hệ thống ghi nhận 5 ngôi sao một thời bị ghét bỏ nhất Hàn Quốc hiện nay.

Đồng hạng nhất là Seungri (cựu thành viên Big Bang) và ca sĩ solo Go Young Wook. Cả hai đều có tỷ lệ phiếu bình chọn là 66,4%.

Từ một trong những thần tượng hàng đầu Kpop, Seungri thành “con ghẻ quốc dân” do vướng vào vụ bê bối Burning Sun. Truyền thông Hàn Quốc đánh giá đây là một trong những scandal chấn động nhất ngành giải trí, nếu không muốn nói là lớn nhất. Em út Big Bang là ông chủ của câu lạc bộ đêm Burning Sun (Seoul, Hàn Quốc) - nơi xảy ra nhiều vụ phạm tội tình dục vào năm 2019.

Tháng 5/2022, Seungri bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù giam. Phán quyết này gây phẫn nộ trong dư luận xứ củ sâm vì quá nhẹ so với người bị truy tố với 9 tội danh, bao gồm tấn công tình dục, như ngôi sao sinh năm 1990.

Sau khi ra tù, Seungri tiếp tục gây tranh cãi với lối sống hưởng thụ, ăn chơi và không chút nào hối cải về quá khứ.

Go Young Wook không nổi tiếng bằng Seungri nhưng bị kết nhiều tội không kém. Go bị kết tội tấn công tình dục 3 trẻ vị thành niên trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2012. Sau khi bị phát giác, Go trả giá bằng bản án 2 năm rưỡi tù giam vào năm 2013. Người đàn ông sinh năm 1976 còn phải đeo vòng giám sát ở mắt cá chân trong 3 năm sau khi ra tù và giữ hồ sơ là tội phạm tình dục công khai trong 5 năm.

Được phóng thích vào năm 2015, Go tìm cách quay lại mạng xã hội vào năm 2020 nhưng không thành do chính sách cấm những người phạm tội tình dục trên Instagram. Vào tháng 7, Go mở kênh YouTube nhưng nhanh chóng “bay màu” do phản ứng dữ dội của cư dân mạng.

Tiếp theo trong danh sách là Steve Yoo (còn được gọi là Yoo Seung Jun), nghệ sĩ solo nổi tiếng vào những năm 1990 và đầu những năm 2000. Anh bị 55,8% người bình chọn chối bỏ. Lý do Yoo thất sủng khác so với hai người nổi tiếng ở top 1, nhưng vẫn nghiêm trọng.

Vào thời kỳ đỉnh cao, Yoo từng phát ngôn cam kết hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc (yêu cầu đối với mọi nam giới Hàn Quốc trong độ tuổi từ 18 đến 35). Tuy nhiên, hành động thực tế của anh lại không như lời hứa. Anh chuyển sang quốc tịch Mỹ để trốn tránh việc nhập ngũ. Kết quả là anh bị trục xuất khỏi Hàn Quốc và bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào quốc gia Đông Bắc Á. Đến nay, Yoo chưa từ bỏ đấu tranh với chính phủ Hàn Quốc để được trở về quê hương.

Hạng 4 thuộc về ca sĩ G.NA, người phụ nữ duy nhất trong danh sách với 40,8% bình chọn.

Năm 2016, người đẹp sinh năm 1986 bị phanh phui bê bối bán dâm. Trong đó, cô bị cáo buộc nhận khoảng 35,0 triệu won (khoảng 26.400 USD) để quan hệ tình dục với một doanh nhân không rõ danh tính tại Mỹ.

G.NA phủ nhận cáo buộc. Cô phân trần gặp nam doanh nhân theo yêu cầu của người bạn làm nghề môi giới để trả ơn người này cho cô vay tiền lúc khó khăn. Trong khi mục đích của người bạn là trả nợ, G.NA lại nghĩ rằng cuộc gặp gỡ vì lý do lãng mạn.

Người cuối cùng trong danh sách là ca sĩ MC Mong, với 37,6% bình chọn. Giống như Steve Yoo, anh cũng bị cáo buộc cố gắng trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, anh không nhập quốc tịch Mỹ mà chọn cách nhổ một số chiếc răng bình thường. Trước đó, nam ca sĩ trì hoãn nhập ngũ trong bảy năm. Mặc dù tòa án tuyên án MC Mong một năm quản chế vào năm 2010 nhưng không thể xác nhận 100% anh nhổ răng để trốn nghĩa vụ quân sự.

Bị cấm xuất hiện trên các mạng truyền hình lớn của Hàn Quốc, MC Mong vẫn tiếp tục hoạt động âm nhạc sau đó, thậm chí đạt được thành công trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc (với album Miss Me Or Diss Me vào năm 2014). Tuy vậy, trong mắt công chúng Hàn Quốc, anh là kẻ đáng khinh.