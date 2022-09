Nghe lời thầy lang đắp thuốc lá trị bỏng, bé 5 tuổi nhiễm trùng nặng, nôn ra máu

TPO - Sau 1 tuần được thầy lang đắp thuốc lá chữa bỏng, bé 5 tuổi ở Nghệ An rơi vào tình trạng nhiễm trùng nặng, xuất hiện mủ kèm theo nôn ra máu.

Ngày 9/9, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi H.T.B (5 tuổi, trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bị nhiễm trùng, nhiễm độc do gia đình đắp thuốc lá trị bỏng.

Trước đó, cháu B. được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bỏng nước sôi 33% vùng ngực bụng, lưng, 2 tay, 2 đùi, bộ phận sinh dục, toàn bộ đều đắp thuốc lá và có mùi hôi.

Gia đình cho biết, trước đó do người lớn bất cẩn, bé đã bị bỏng nước sôi. Ngay sau đó, gia đình sơ cứu bằng nước lạnh cho cháu bé. Khi được hàng xóm mách bảo, họ đưa bé B. tới nhà một thầy lang ở huyện Diễn Châu để chữa trị thay vì vào bệnh viện.

Sau khi xem vết bỏng, vị thầy lang này dùng thuốc lá xay nhuyễn đắp lên vết bỏng cho cháu B., kết hợp kê thuốc kháng sinh hàng ngày cho bé uống. Sau 1 tuần đắp thuốc lá, bệnh tình cháu B. không thuyên giảm, thể trạng trẻ yếu, nằm mệt, vùng bỏng không khỏi xuất hiện mủ kèm theo nôn ra máu nên được đưa đến bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu.

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ nhận định trẻ bị nhiễm trùng, nhiễm độc do xử lý sai cách. Ngay sau đó, bệnh nhi nhanh chóng được truyền dịch, đạm, truyền máu kháng sinh, giảm đau, điều trị xuất huyết tiêu hóa, tắm điều trị bỏng, thay băng bỏng.

Hiện tại, cháu B. có tỉnh táo hơn, không còn nôn ra máu nhưng vẫn đang sốt cao (39,5 độ C) kèm rét run. Các bác sĩ tiếp tục duy trì hạ sốt, giảm đau, theo dõi và chăm sóc cháu bé theo các phương pháp điều trị chuyên sâu, khoa học để chóng hồi phục.

Bác sĩ Đường Thị Hải Chi (Khoa Chấn thương Chỉnh hình-Bỏng, BV Sản nhi Nghệ An) cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, khoa đã tiếp nhận điều trị gần 100 trường hợp bệnh nhi bị bỏng. Hầu hết, các bé đều nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng vết bỏng do xử lý sai cách, phản khoa học. Trong đó, nhiều trường hợp gia đình đã cho con đắp thuốc lá tại nhà để trị bỏng thay vì đến bệnh viện.

"Đắp lá cây hoặc các loại thuốc theo truyền miệng mà chưa được kiểm chứng và không đảm bảo vô khuẩn khiến tổn thương bị nhiễm trùng lâu khỏi, nặng thêm. Nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, để lại những di chứng suốt đời cho trẻ. Do đó, trường hợp trẻ bị bỏng, phụ huynh cần nhanh chóng sơ cứu rồi đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời", bác sĩ Chi khuyến cáo.