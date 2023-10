Nghệ An là 1 trong 5 địa phương có khởi nghiệp sáng tạo tốt nhất cả nước

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng 2023 - Techfest Nghe An open là sân chơi trí tuệ, nơi ươm mầm các ý tưởng sáng tạo, các dự án khởi nghiệp, đồng thời chia sẻ giá trị nhằm thúc đẩy, lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Ngày 13/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng 2023 - Techfest Nghe An open 2023.

Tỉnh Nghệ An là một trong ba địa phương trong cả nước được VCCI, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ Giáo dục và Đào tạo bình chọn là “Địa phương có hệ sinh thái khởi nghiệp tiêu biểu năm 2022”. Nghệ An hiện cũng được xếp trong top 5 địa phương có phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tốt nhất cả nước... Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã tạo hiệu ứng tốt trong cộng đồng, tạo cú hích lớn giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân mạnh dạn hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thân Ngọc Hoàng - Vụ trưởng Vụ phát triển KH&CN địa phương, Bộ KH&CN hy vọng rằng, Nghệ An không chỉ triển khai tốt, phát triển mạnh mẽ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, mà phải trở thành trụ cột xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của vùng Bắc Trung Bộ, kết nối với các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của miền Trung và cả nước.

Để làm được điều đó, Vụ trưởng Vụ phát triển KH&CN địa phương đề nghị tỉnh Nghệ An cần có một kế hoạch dài hạn cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó, xác định khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân, doanh nghiệp.

Phát triển đồng bộ hệ thống đổi mới sáng tạo, trong đó lấy doanh nghiệp làm trung tâm và các viện, trường là chủ thể nghiên cứu; phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo, trang bị kiến thức, kỹ năng và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo từ các bậc học phổ thông. Tăng cường thu hút, đa dạng hóa các nguồn lực tài chính hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo từ nhiều nguồn khác nhau.

Tại buổi lễ, các đơn vị đã ký kết hợp tác thiết lập mạng lưới tổ hợp đổi mới sáng tạo Nghệ An giữa Sở KH&CN tỉnh Nghệ An, Mạng lưới Vietnam Innovatino hub và Trường Đại học Vinh. Đây là mạng lưới nhằm thúc đẩy các hoạt động liên quan đến Hệ sinh thái khởi nghiệp, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo mở; hỗ trợ đào tạo, ươm tạo, phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN; thúc đẩy sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu khoa học và các doanh nghiệp, tập đoàn trong hỗ trợ, tài trợ, đầu tư cho hoạt động phát triển và tăng trưởng của doanh nghiệp.