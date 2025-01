Ngày Tết, mách bạn những cách giải rượu bia cực đơn giản

TPO - Say rượu là một dạng ngộ độc rượu. Người say rượu thường có một số biểu hiện như chóng mặt, đau đầu, buồn nôn… Chuyên gia dinh dưỡng, TS.BS. Trương Hồng Sơn (viện Y học ứng dụng Việt Nam) gợi ý về một số cách giải rượu giúp bạn nhanh chóng tỉnh táo và giảm triệu chứng mệt mỏi, khó chịu khi say ở mức độ nhẹ.

1. Nước lọc Đây là cách giải rượu bia tại nhà dễ dàng nhất. Uống nhiều nước lọc có thể giúp máu và hệ tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng và oxy đến các mô, đồng thời loại bỏ chất thải và các chất độc hại sau khi tiêu thụ rượu quá mức. 2. Nước gừng tươi Nước gừng có tính nóng có thể giảm các triệu chứng đau nhức đầu, buồn nôn, nôn mửa,… ở người say rượu. Bạn thái lát mỏng gừng tươi và đun với nước, uống khi còn ấm nóng. Tuy nhiên, phương pháp này không nên áp dụng với người mắc bệnh dạ dày vì tính cay nóng của gừng có thể khiến triệu chứng bệnh nghiêm trọng hơn. 3. Các loại trà thảo mộc Các loại trà thảo mộc như trà gừng, trà hoa cúc, trà nghệ tây... giúp cho cơ thể tỉnh táo hơn, giảm bớt các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa. Ngoài ra, còn giúp chống co thắt, làm dịu dạ dày, giảm đầy hơi khó tiêu, tổn thương nội tạng do uống quá nhiều rượu. 4. Các loại nước đậu như đậu xanh, đậu đen Ninh đậu đen cho mềm rồi uống mỗi lần một chén cũng có tác dụng giải rượu. Đậu xanh cũng được biết đến với tính mát, có tác dụng thanh nhiệt giải độc nên có thể dùng để nấu cháo, pha với nước uống giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm bớt triệu chứng mệt mỏi khi say rượu hiệu quả. 5. Nước dừa Nước dừa chứa nhiều chất điện giải và nhiều dưỡng chất khác như natri, kali; vì vậy uống nước dừa giúp bổ sung nước và vượt qua cơn say dễ hơn. Thậm chí, có nghiên cứu chỉ ra rằng nước dừa có tác dụng bù nước hiệu quả như đồ uống thể thao truyền thống. 6. Các loại nước ép Sau khi uống rượu, bạn có thể uống thêm một ít nước ép hoa quả tươi để hạn chế cảm giác khó chịu. Nước ép hoa quả tươi cung cấp thêm nước và carbohydrate, những chất vô cùng cần thiết cho quá trình giải rượu. Người say rượu nên ăn gì để giải rượu? Cháo trắng: Cháo trắng loãng cho người say ăn khi còn nóng để ra mồ hôi, giảm nồng độ cồn trong máu. Trứng: Trứng luộc hoặc cháo trứng rất tốt cho người chưa tỉnh rượu, giúp cơ thể thoát khỏi cảm giác mệt mỏi, khó chịu. Có thể cho thêm rau củ hoặc hành tây vào món cháo trứng để tăng cường hương vị. Chuối: Chuối giàu kali, một trong những chất điện giải bị mất đi khi bạn uống rượu. Vì vậy, ăn chuối giúp cung cấp chất điện giải quan trọng cho cơ thể. Các loại trái cây mọng nước như: cam, chanh, bưởi, dưa hấu… cung cấp cho cơ thể một lượng vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp người say rượu phục hồi đường ruột và làm dịu dạ dày. Những loại trái cây này còn chứa nhiều chất xơ, rất tốt cho quá trình tiêu hóa. Sữa chua: Sau khi uống rượu cơ thể cần được bù nước ngay. 80% thành phần trong sữa chua là nước. Vì vậy, sữa chua có thể giúp bù nước tức thì. Ăn sữa chua cũng có thể giúp cơ thể tiêu hóa rượu nhanh hơn, hạn chế chất độc trong rượu xâm nhập vào máu. Giải rượu bằng cách xoa bóp, massage, bấm huyệt Lý thuyết đông y cho rằng các triệu chứng sau khi uống rượu là do sự chuyển hóa nội tạng bị mất cân bằng. Bấm huyệt như một cách kích thích các kinh mạch, giúp cơ thể điều hòa năng lượng hiệu quả, trở thành một cách giải rượu an toàn không chứa tác dụng phụ và dễ dàng thực hiện tại nhà. Võ Hồng Thu