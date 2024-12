Ngành công thương tỉnh Long An đạt nhiều thành quả tích cực năm 2024

Trong báo cáo 11 tháng năm 2024, ngành công thương tỉnh Long An đã đạt được những thành quả tích cực. Thông qua các chỉ số, có thể thấy ngành công thương tỉnh Long An đã nỗ lực không ngừng nghỉ.

Những con số “biết nói”

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11/2024 tăng 1,62% so với tháng trước và tăng 16,85% so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2024 tăng 10,11% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng hơn 10%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng hơn 11%, ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước.

Sản phẩm công nghiệp tính đến tháng 11/2024 là 71 nhóm; trong đó 47/71 nhóm có tốc độ tăng so với cùng kỳ và 24/71 nhóm giảm so cùng kỳ.

Trên địa bàn tỉnh có 72 Cụm Công Nghiệp (CCN) được quy hoạch, đã có: 17 CCN, diện tích 857ha đã đi vào hoạt động; 27 CCN, diện tích 1.324ha đang triển khai thực hiện thủ tục đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật; 28 CCN, diện tích 1.808 ha được quy hoạch mới trong thời kỳ 2021-2030 và CCN Hải Sơn Đức Hòa Đông diện tích hơn 260ha (nằm ngoài Phương án nhưng được hoạt động theo quy chế quản lý CCN trong thời gian thực hiện thủ tục chuyển lên khu công nghiệp).

Về thu hút nhà đầu tư vào CCN, trong tháng 11, không có nhà đầu tư thứ cấp thuê đất, lũy kế thu hút 650 dự án với tổng diện tích đất đã cho thuê là 607,4ha. Tỷ lệ lấp đầy của các CCN hoạt động trên 84% (tính trên diện tích đất thương phẩm đã hoàn chỉnh hạ tầng). Hiện nay có khoảng 400 doanh nghiệp đang hoạt động với số lượng lao động khoảng 29.000 người.

Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 11 ước 1.170 triệu USD (xuất khẩu 710 triệu USD tăng hơn 22 % so với cùng kỳ; nhập khẩu ước 460 triệu USD, tăng hơn 22% so với cùng kỳ).

Lũy kế 11 tháng ước 11.885 triệu USD (xuất khẩu ước 7.247 triệu USD, tăng hơn 16% so với cùng kỳ, đạt hơn 96% kế hoạch; nhập khẩu ước đạt 4.638 triệu USD, tăng hơn17%, đạt 85% so với kế hoạch).

Mục tiêu đến cuối 2024

Ngành công thương Long An sẽ triển khai thực hiện sơ kết một năm thỏa thuận hợp tác phát triển lĩnh vực công thương giữa Long An – Tây Ninh và Long An – Tiền Giang gắn với kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa giữa doanh nghiệp ba tỉnh Long An, Tây Ninh, Tiền Giang năm 2024.

Tham mưu trình ban hành “Quyết định ban hành Quy chế đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An”. Hướng dẫn thực hiện thủ tục thành lập CCN theo chủ trương của tỉnh.

Xây dựng Đề cương, kinh phí Đề án phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu của tỉnh Long An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trình phê duyệt Đề án KCĐP đợt 2, Đề án công nghiệp hỗ trợ năm 2024.

Tham mưu UBND tỉnh triển khai Nghị định 135/2024/NĐ-CP ngày 22/10/2024 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; Thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở, nghiệm thu công trình điện trên địa bàn tỉnh.

Ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Long An cho biết: “Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh Chỉ thị đón Tết 2025. Xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa Tết 2025. Trình ban hành dự toán kinh phí và đề cương lập Đề án xây dựng báo cáo đánh giá hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Long An; Tổng hợp góp ý văn bản quy phạm pháp luật triển khai Nghị định 60/2024/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. Phối hợp báo cáo và thực hiện thanh quyết toán các chương trình thương mại điện tử và Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu 2024”.

“Sở sẽ ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực 8 tổ chức, về hoạt động hoá chất 5 tổ chức; Báo cáo kết quả, tham mưu ban hành Thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu 9 tổ chức. Tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu 5 tổ chức; tiến hành thanh tra trách nhiệm thực hiện công vụ đối với phòng Quản lý thương mại; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về cụm công nghiệp 3 tổ chức. Tiếp tục đôn đốc, báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp về an toàn thực phẩm 10 tổ chức, về kinh doanh xăng dầu 10 tổ chức; về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 23 tổ chức”, ông Hùng nói về công tác thanh, kiểm tra, giám sát.

Số liệu tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Long An lũy kế đến tháng 10/2024 được 169,214 triệu kWh, đạt 2,53% so với sản lượng điện thương phẩm (trong đó: hành chánh sự nghiệp 3,90 triệu kWh đạt 8.94%; chiếu sáng công cộng 8,739 triệu kWh đạt 24,67%; Thương mại dịch vụ 4,846 triệu Kwh đạt 2,36%; doanh nghiệp sản xuất 110,584 triệu kWh đạt 2,28%; Khác 41,143 triệu kWh đạt 2,67%;). Sản lượng điện nhận lũy kế đến 10/2024 là 6.316,098 triệu kWh tăng 15,25% so với cùng kỳ (không bao gồm NLMTMN); sản lượng điện năng lượng tái tạo gồm: điện phát của 8 dự án nhà máy điện mặt trời lũy kế đến tháng 10/2024 là 526,126 triệu kWh tăng 5,06% so với cùng kỳ, điện mặt trời mái nhà là 422,788 triệu KWh giảm 3,37% so với cùng kỳ. Sản lượng điện bán Cambodia lũy kế đến tháng 10/2024 là 25,091 triệu kWh tăng 41,48% so với cùng kỳ (qua cửa khẩu Hưng Điền A 0,506 triệu kWh; Bình Hiệp 24,584 triệu kWh).