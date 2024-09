Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam chung tay vì người nghèo trên khắp Việt Nam

Với phương châm “Gắn trách nhiệm xã hội trong kinh doanh”, LPBank đã và đang khẳng định vai trò là một trong những ngân hàng tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện, thể hiện tinh thần sẻ chia và phụng sự cộng đồng.

Trên hành trình phát triển bền vững, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã luôn thể hiện thành công của một doanh nghiệp không chỉ được đo bằng những con số tăng trưởng mà còn bởi những giá trị mà doanh nghiệp đó mang lại cho cộng đồng.

Chung tay vì người nghèo trên khắp cả nước

Trong suốt các năm qua, LPBank đã không ngừng nỗ lực mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng. Bên cạnh việc hỗ trợ tài chính cho các chương trình an sinh xã hội, LPBank còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội trực tiếp, các phong trào thiện nguyện như xây tặng, cải tạo, nâng cấp các trường học đạt chuẩn quốc gia, các trung tâm y tế, đền thờ liệt sỹ, đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ... Mỗi hoạt động đều mang một thông điệp ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của LPBank đối với từng hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.

Đặc biệt tháng 10/2023, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” do Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phát động, LPBank đã tích cực ủng hộ cho Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh/thành lớn khác. Số tiền đóng góp của LPBank đã giúp xây dựng hàng chục căn nhà tình thương, trao tặng hàng nghìn suất học bổng cho trẻ em nghèo và đồng hành cùng các bệnh nhân không có điều kiện khám chữa bệnh.

Ngày 07/9/2024, thông qua Giải Golf Thủ Đức Open, LPBank tiếp tục tài trợ 5 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội vì một Thành phố Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Sự kiện nhằm hướng tới việc chung tay chăm lo cho người nghèo, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân cũng như xây dựng Thành phố Thủ Đức văn minh, hiện đại, có chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn. Toàn bộ số tiền quyên góp được từ Giải Golf cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, góp phần xây dựng một cộng đồng nhân văn, phát huy tinh thần tương thân tương ái.

Là ngân hàng cổ phần đóng góp lớn nhất cho ngân sách

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ xã hội, LPBank cũng được ghi nhận với những đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước. Năm 2023, LPBank có mặt trong top 10 ngân hàng thương mại cổ phần có đóng góp lớn nhất vào ngân sách, tiếp tục khẳng định vai trò to lớn trong đóng góp phát triển kinh tế đất nước. Mỗi đồng thuế mà LPBank đóng góp đều có ảnh hưởng tích cực đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, góp phần tạo động lực cho sự phát triển bền vững của cả nước.

Đến nay, LPBank đang hiện hữu như một thành viên tích cực trong cộng đồng các tổ chức tài chính dẫn đầu của Việt Nam. Sự cam kết của ngân hàng không chỉ dừng lại ở các hoạt động từ thiện riêng lẻ mà còn mở rộng cánh cửa hợp tác với các tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm. Mục tiêu của LPBank là đóng góp cho sự nghiệp xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, nơi mà mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển và vươn lên trong cuộc sống.

Hành trình phụng sự của LPBank đã bắt đầu từ ngày đầu thành lập, thể hiện qua hàng nghìn con số biết nói với hàng trăm tỷ đồng được trao đi. Ngân hàng tin rằng, với sự đồng hành của khách hàng, đối tác và cổ đông, LPBank sẽ tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về tình yêu thương và sẻ chia. Trên hành trình đó, tương lai tươi sáng không chỉ là ước vọng của LPBank mà còn là mục tiêu mà ngân hàng không ngừng theo đuổi, góp phần vào sự phát triển chung của cộng đồng và cả nước, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam, ngân hàng của mọi người.