Ngân hàng có chủ tịch nổi tiếng hát nhảy 'cực bốc' làm ăn ra sao?

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - mã chứng khoán: ACB) vừa công bố kết quả kinh doanh 2024. Theo đó, hoạt động tín dụng của ACB đạt 581.000 tỷ đồng, tăng 19,1% so với đầu năm. ACB duy trì tăng trưởng tín dụng ổn định, đảm bảo chất lượng danh mục cho vay nhờ tập trung vào các lĩnh vực có rủi ro thấp.

Với hơn 90% danh mục cho vay thuộc về khách hàng bán lẻ, ACB thực hiện chiến lược phân tán rủi ro hiệu quả, tạo sự khác biệt so với nhiều ngân hàng khác trong ngành. Tín dụng doanh nghiệp tăng đến 25% trong năm 2024, giúp ACB đảm bảo cân bằng giữa phân khúc cá nhân và doanh nghiệp.

Tính đến cuối năm 2024, tỷ lệ nợ xấu (chưa tính CIC) của ACB đạt 1,39%, nằm trong nhóm ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất. Đáng chú ý, từ năm 2015, tỷ lệ nợ xấu của ACB luôn thấp hơn đáng kể so với top 10 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống.

Tại thời điểm 31/12/2024, huy động tiền gửi từ khách hàng ước đạt hơn 537.000 tỷ đồng (tăng 11,3%), với tỷ lệ CASA đạt 23%, cải thiện so với mức 22,2% của quý 3. Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất (CAR) của ACB tiếp tục duy trì trên 12%, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu 8% do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Hệ số rủi ro đối với tài sản có được kiểm soát ổn định ở mức khoảng 70%, nằm trong nhóm thấp nhất ngành. Các chỉ số thanh khoản luôn được giữ ở mức an toàn với tỷ lệ LDR (cho vay trên huy động) đạt 78%, trong khi tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn duy trì khoảng 20%.

Trong 9 tháng năm 2024, ACB có tổng tài sản đạt 777.392 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng của ngân hàng ở mức 554.908 tỷ đồng, tăng 13,8% so với đầu năm. ACB đạt lợi nhuận trước thuế đạt 4.844 tỷ đồng, giảm 3,8% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần ACB đạt hơn 6.881 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ.

Ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB Trần Hùng Huy - là chủ tịch ngân hàng duy nhất tại Việt Nam công khai tài khoản Facebook. Tuy nhiên, bước ngoặt về mức độ ảnh hưởng trên Facebook của ông Huy có lẽ bắt đầu từ thời điểm clip "hát nhảy dưới mưa" của ông Huy với đồng nghiệp tại ACB trong lễ kỷ niệm 30 năm thành lập hồi tháng 6/2023 bị lọt ra ngoài.

Theo đó, ông Trần Hùng Huy gây sốt khi kết hợp đàn, hát và nhảy “cực bốc” trên sân khấu khi biểu diễn ca khúc “Always Remember Us This Way” và “Cô đơn trên sofa” nổi đình nổi đám.

Mới đây, trong livestream của lãnh đạo một công ty ở Bình Dương, người này nói rằng ông Trần Hùng Huy thường xuyên đi đánh bài, thua cả chục triệu USD một lần. Thông tin trên khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Tối 4/1, Ngân hàng ACB phát đi thông cáo về những thông tin được lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến lãnh đạo cấp cao của ngân hàng. ACB cho biết, đã nhận được thông tin về một số cá nhân lợi dụng mạng xã hội để livestream đưa thông tin bịa đặt, thất thiệt về lãnh đạo ACB đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài hàng chục triệu USD...

Theo ACB, các thông tin bịa đặt này đã xâm phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của lãnh đạo và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của ACB. Đặc biệt, các thông tin sai sự thật này còn có nguy cơ gây xáo trộn, hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh tài chính, tiền tệ của ngành tài chính, ngân hàng tại Việt Nam.

ACB cho biết đã thực hiện thu thập toàn bộ những nội dung đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật theo đúng trình tự pháp luật để báo cáo sự việc đến các cơ quan quản lý có thẩm quyền xử lý theo đúng pháp luật.

“Là một ngân hàng hàng đầu về quản trị rủi ro, ACB luôn khẳng định sự minh bạch, an toàn và trách nhiệm cao trong mọi hoạt động để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, cổ đông và đối tác”, thông cáo của ACB nêu rõ.

Cũng trong tối 4/1, trên trang Facebook cá nhân, ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB cũng lên tiếng khuyến cáo khách hàng cần nắm rõ thông tin, tránh bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những luồng thông tin sai sự thật về lãnh đạo ACB.

Tham gia phát hành trái phiếu chính quyền địa phương ACB và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm đẩy mạnh nguồn vốn cho các dự án phát triển hạ tầng kinh tế xã hội trọng điểm của TPHCM. Theo đó, ACB sẽ phối hợp cùng HFIC triển khai các sáng kiến theo định hướng phát triển nguồn vốn của TPHCM, gồm phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, huy động vốn cho các dự án PPP, đặc biệt tập trung vào hạ tầng giao thông, y tế, và giáo dục. Đây là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa TPHCM trở thành Trung tâm tài chính quốc tế và thúc đẩy tăng trưởng bền vững của địa phương.