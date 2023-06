Chủ tịch ACB nhảy gây sốt thu 500 tỷ; báo động khẩn hệ thống thủy điện 'tê liệt'

TPO - Chủ tịch Ngân hàng ACB nhảy cực bốc vũ đạo "Cô đơn trên sofa"; Quảng Nam 'tuýt còi' dự án nghỉ dưỡng cao cấp của đại gia nổi tiếng; 11 nhà máy ‘tê liệt’, 9 hồ thủy điện ở mực nước chết'... là những thông tin đáng chú ý tuần qua.

Chủ tịch Ngân hàng ACB nhảy cực bốc vũ đạo 'Cô đơn trên sofa'

Trong gala kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tối 4/6, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB Trần Hùng Huy gây sốt khi kết hợp đàn, hát và nhảy “cực bốc” trên sân khấu. Chủ tịch ACB đã biểu diễn ca khúc “Always Remember Us This Way” và “Cô đơn trên sofa” nổi đình nổi đám thời gian qua.

Ông Huy cho biết, phần biểu diễn này như một lời cảm ơn tới những người sáng lập, những banker đã luôn tin tưởng vào ACB trong suốt 30 năm qua, giống như trong bài hát có câu “You found the light in me that I couldn't find” (tạm dịch: Bạn tìm thấy ánh sáng trong tôi cả khi tôi chẳng thể). Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội vì sự gần gũi của vị chủ tịch ngân hàng.

Mới đây, Ngân hàng ACB có công văn gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM báo cáo kết quả về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2022.

Theo đó, kết quả phát hành cổ phiếu cho thấy, đã có 506.615.264 cổ phiếu được phân phối, gồm 506.593.908 cổ phiếu phân phối cho 58.268 cổ đông theo tỷ lệ và 21.356 cổ phiếu được xử lý theo hình thức cổ phiếu lẻ. Hiện tại, ACB đang có 3.884.050.358 cổ phiếu lưu hành trên thị trường.

Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ Ngân hàng ACB tăng từ 33.774 tỷ đồng lên vượt mức 38.840 tỷ đồng. Ngoài lượng cổ phiếu trả cổ tức trên, cổ đông ngân hàng này còn được nhận thêm tổng cộng hơn 3.774 tỷ đồng cổ tức tiền mặt vào ngày 12/6 tới.

Đáng chú ý, đây là lần chia cổ tức tiền mặt trở lại sau 8 năm. Lần gần nhất ACB chi tiền mặt là vào giữa năm 2015 với tỷ lệ 7%, tổng số tiền đã thanh toán thời điểm đó là 627 tỷ đồng.

Trước khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu Trần Hùng Huy nắm giữ trực tiếp hơn 115,7 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 3,43% vốn điều lệ. Do đó, ông Huy nhận về thêm 17,4 triệu cổ phiếu ACB và gần 116 tỷ đồng tiền mặt sắp tới.

Chốt phiên giao dịch ngày 9/6, cổ phiếu ACB ở mức 21.550 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo giá này, hơn 115,7 triệu cổ phiếu ACB mà ông Trần Hùng Huy nhận cổ tức có giá khoảng 374 tỷ đồng.

Báo động khẩn: 11 nhà máy ‘tê liệt’, 9 hồ thủy điện ở mực nước chết

Trong báo cáo gửi Bộ trưởng Công Thương ngày 8/6, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cho biết đã có tổng cộng 11 nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam phải dừng phát điện vì thiếu nước gồm: Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Vẽ, Hủa Na, Trung Sơn, Trị An, Đại Ninh, Pleikrong.

Điều lo ngại nhất, tình trạng hạn hán nghiêm trọng đã khiến tất cả các hồ chứa ở khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Đông Nam bộ ở mức rất thấp. Hàng loạt hồ thủy điện đã ở mực nước chết: Lai Châu, Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Vẽ, Hủa Na, Trung Sơn, Thác Mơ, Trị An.

Theo Cục Điều tiết điện lực, dù đang đối mặt tình trạng cạn kiệt nước, dưới mực nước chết, nhưng nhiều nhà máy thủy điện vẫn phải duy trì việc phát điện. Theo tính toán, nhu cầu sử dụng điện ở khu vực miền Bắc có thể lên mức 23.500-24.000 MW trong những ngày nắng nóng sắp tới. Hệ thống điện miền Bắc đối mặt với nguy cơ thiếu công suất tại hầu hết các giờ trong ngày.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản khẩn gửi Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), yêu cầu EVNNPC tính toán, phân bổ công suất cho các Công ty Điện lực cấp tỉnh và nguyên tắc điều hoà, tiết giảm điện. EVN yêu cầu hạn chế tiết giảm điện quá 8h đối với khách hàng sinh hoạt, hạn chế việc tiết giảm vào các khung giờ sinh hoạt của các phụ tải sinh hoạt và vào các ngày cuối tuần của các phụ tải tại các khu du lịch dịch vụ.

Ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương), xác nhận với phóng viên Tiền Phong về việc cắt điện ở miền Bắc sẽ vẫn tiếp tục trong thời gian tới.

Tăng phí sát hạch lái xe từ ngày 1/8

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 37/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng B1, B2, C, D, E, F), sát hạch lý thuyết tăng từ 90.000 đồng lên 100.000 đồng, sát hạch thực hành trong hình tăng từ 300.000 đồng lên 350.000 đồng, sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng tăng từ 60.000 đồng lên 80.000 đồng.

Ngoài ra, dự thảo bổ sung khoản phí mới là sát hạch lái xe ô tô bằng mô phỏng các tình huống giao thông 100.000 đồng.

Lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe vẫn được giữ nguyên mức 135.000 đồng/lần. Toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách Nhà nước.

Quảng Nam 'tuýt còi' dự án nghỉ dưỡng cao cấp của đại gia nổi tiếng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu có văn bản đề nghị sở, ngành liên quan tham mưu giải quyết việc chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn của Công ty TNHH Indochina Thế kỷ 21 Resort.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động làm việc, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan có ý kiến để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh giải quyết việc thông báo chấm dứt hoạt động của dự án này theo thẩm quyền, quy định.

Theo tìm hiểu, ngày 17/5/2018, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh cục bộ (lần 1) quy hoạch chi tiết (1/500) của dự án. Ngày 31/10/2018, dự án tiếp tục được điều chỉnh cục bộ (lần 2) quy hoạch chi tiết (1/500), đồng thời cho phép điều chỉnh tăng số tầng và chiều cao các khối tháp so với quy hoạch trước đây (125 m). Ngày 12/11/2022, chủ đầu tư tổ chức lễ khởi công dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân gôn cao cấp Mai House Hội An.

Dự án đánh dấu sự bắt tay hợp tác của "vua giầy" Nguyễn Đức Thuấn - Công ty Đầu tư Thái Bình TBS Group và ông Nguyễn Bá Dương - Công ty SOL E&C.

Trong dự án này, SOL E&C đảm nhận vai trò tổng thầu với hạng mục thi công kết cấu phần thô và cơ điện (giai đoạn đầu) cho khối đế (4 tầng), khối khách sạn (37 tầng) và tầng mái. Tiến độ thi công dự kiến là gần 22 tháng.

Tuy nhiên, gần 7 tháng sau ngày khởi công, tỉnh Quảng Nam có công văn yêu cầu các đơn vị tham mưu giải quyết việc thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An.