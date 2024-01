Nga tìm thấy thứ nghi là mảnh vỡ tên lửa tại hiện trường vụ rơi máy bay Il-76

TPO - Các nhà điều tra Nga đã tìm thấy thứ dường như là mảnh vỡ của một hoặc nhiều tên lửa tại hiện trường vụ rơi máy bay Il-76 ở Vùng Belgorod, hãng thông tấn Tass đưa tin.

Dẫn nguồn cơ quan ứng phó khẩn cấp, hãng thông tấn Tass cho biết: "Các yếu tố được tìm thấy trên mặt đất xác nhận tác động từ bên ngoài lên máy bay. Chúng sẽ được gửi đi để kiểm tra."

Các điều tra viên dân sự, quân sự và hình sự hiện đang rà soát hiện trường vụ tai nạn để tìm manh mối và thu thập bằng chứng.

Cùng ngày, đặc phái viên Nga cho biết trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng quân đội Ukraine đã bắn hạ máy bay quân sự Nga chở binh sĩ Ukraine nhằm làm chệch hướng cuộc trao đổi tù binh.

"Tất cả những dữ liệu hiện có đều chỉ ra một kế hoạch có chủ đích, được tính toán trước", ông Dmitry Polyansky - Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc nói. "Ukraine biết rõ về lộ trình và phương tiện vận chuyển binh lính Ukraine đến điểm trao đổi đã thỏa thuận”.

“Đây không phải là hoạt động đầu tiên như vậy. Tuy nhiên, vì một lý do không thể giải thích được, lần này Ukraine đã quyết định ngăn chặn nó."

Theo ông Polyansky, chiếc máy bay đã bị phá hủy bởi một tên lửa đất đối không bắn từ làng Liptsy ở Vùng Kharkov, miền đông Ukraine. Ông nói thêm rằng cuộc điều tra sơ bộ cho thấy Ukraine đã sử dụng tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất hoặc IRIS-T do Đức sản xuất.

Kiev xác nhận rằng một cuộc trao đổi tù binh dự kiến sẽ diễn ra cùng ngày máy bay bị bắn rơi, trong khi Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết họ coi tất cả máy bay quân sự Nga là mục tiêu hợp pháp. Trong bài phát biểu qua video tối thứ Tư, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế về vụ việc. Tuy nhiên, ông không nói ai chịu trách nhiệm bắn rơi Il-76.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an trong cuộc họp ngày 25/1, Phó Đại diện Ukraine - Khrystyna Hayovyshyn không trực tiếp đổ lỗi cho Nga về việc bắn hạ máy bay chở tù binh. Dù vậy, bà cho rằng “Nga phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hậu quả do xung đột gây ra”.

Theo bà Hayovyshyn, Ukraine đã hoàn thành nghĩa vụ của mình hôm 24/1 và chuyển tù binh Nga đến địa điểm đã thỏa thuận một cách an toàn. Do đó, phía Nga lẽ ra phải đảm bảo an toàn cho các tù binh Ukraine.

Bà cho biết phía Ukraine không được thông báo về tuyến đường và phương tiện vận chuyển các tù binh, hoặc được yêu cầu đảm bảo an toàn không phận ở khu vực lân cận thành phố Belgorod trong thời gian đó.

Bà tiết lộ rằng theo tình báo quân đội Ukraine, “chỉ có 5 thi thể được đưa đến nhà xác địa phương ở Belgorod” và không có thi thể nào được nhìn thấy trên đoạn video từ hiện trường.

Nữ quan chức nói thêm rằng quân đội Ukraine sẽ tiếp tục nhắm vào các máy bay Il-76 và các máy bay quân sự khác của Nga, bao gồm cả những máy bay hoạt động theo “hướng Belgorod - Kharkov”.

Chiều 24/1, một chiếc máy bay quân sự Il-76 đã bị rơi ở vùng Belgorod của Nga. Trên máy bay có 65 tù binh Ukraine đang được đưa đến một cuộc trao đổi tù binh. Ngoài ra còn có 6 thành viên phi hành đoàn và 3 binh sĩ Nga. Tất cả những người có mặt trên máy bay đã thiệt mạng.

