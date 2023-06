Nga nói hai đội xe chiến đấu của Ukraine đầu hàng

TPO - Hãng thông tấn Tass dẫn nguồn tin địa phương cho biết hai đội xe chiến đấu bộ binh cơ giới (MICV) của Ukraine đã tự đầu hàng gần Avdeevka ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk.

“Một chỉ huy trung đội của lữ đoàn cơ giới số 110 Ukraine đã liên lạc với một đơn vị lực lượng vũ trang Nga ở khu vực Avdeevka để yêu cầu cung cấp hỗ trợ y tế cho những người lính bị thương, vì ban chỉ huy lữ đoàn từ chối sơ tán họ.

Chỉ huy Ukraine đề nghị trong các cuộc đàm phán về việc được cung cấp một lối đi an toàn vì lực lượng còn lại trong đơn vị của ông sẽ đầu hàng với tất cả vũ khí, bao gồm cả hai chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-1.

Chiến dịch sơ tán đã thành công và các binh sĩ Ukraine đã được đưa đến Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk”, người phát ngôn nói.

Tổng cộng 10 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng, trong đó có những người bị thương nặng.

Phóng viên chiến trường người Nga Andrey Rudenko đã đăng một đoạn video vào tối thứ Hai được cho là ghi lại cảnh các binh sĩ Nga đang bắt giữ các đội BMP-1 của Ukraine. Đồng phục của những người lính đầu hàng có dấu hiệu giống như đồng phục của lực lượng Ukraine.

Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Tình hình Zaporozhye

Vladimir Rogov, Chủ tịch phong trào We Are Together With Russia, cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đã chịu tổn thất đáng kể khi cố gắng tấn công ở khu vực Vasilyevka và Orekhovo-Pologi.

“Theo hướng Vasilyevka và trong khu vực Orekhov-Pologi, mọi thứ đều được kiểm soát. Chúng tôi đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công ở đó và đối phương chịu tổn thất nặng nề”, ông Rogov nói trên truyền hình.

Cũng theo ông Rogov: “Lợi dụng thời tiết mưa và đất bùn, họ đang tập hợp lại và huy động lực lượng dự trữ, đồng thời rà phá các bãi mìn để chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới từ các hướng mới”.

Tình hình Kupyansk

Hãng thông tấn Tass dẫn lời Andrey Marochko, một sĩ quan đã nghỉ hưu của dân quân Lugansk cho biết các lực lượng Ukraine đóng quân tại khu vực Kupyansk đã mất thế chủ động và chuyển sang các hoạt động phòng thủ sau các cuộc không kích và pháo kích của Nga.

"Máy bay quân sự và chiến thuật của Nga, cùng với lực lượng pháo binh và tên lửa, đã thực hiện một số cuộc tấn công thành công vào nhằm vào quân đội và thiết bị của Ukraine, bao gồm cả kho đạn dược dã chiến", ông chỉ ra. “Do những tổn thất phải gánh chịu, đối phương đã mất thế chủ động và hiện đang chuyển sang các hoạt động phòng thủ”.

Phía Ukraine hiếm khi bình luận về thông tin tình hình chiến sự mà Nga đưa ra.

Minh Hạnh