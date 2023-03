Nga 'lấy làm tiếc' về quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

TPO - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 27/3 bác bỏ đề xuất của Nga về việc tiến hành một cuộc điều tra vụ nổ đường ống khí đốt Nord Stream. Điện Kremlin cho biết Nga lấy làm tiếc về quyết định này.

“Chúng tôi lấy làm tiếc. Chúng tôi tin rằng mọi người nên quan tâm đến một cuộc điều tra khách quan về tất cả các bên liên quan. Chúng tôi coi điều này là cực kỳ quan trọng”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên ngày 28/3. “Thật tiếc khi đề xuất của chúng tôi không được thông qua. Nhưng phía Nga sẽ không để chủ đề này rơi vào quên lãng.”

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia nói rằng sau cuộc bỏ phiếu, “sự nghi ngờ về thủ phạm đằng sau vụ phá hoại Nord Stream sẽ tăng lên”.

Trước đó một ngày, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu về một nghị quyết do Nga soạn thảo, đề nghị tiến hành một cuộc điều tra do Liên Hợp Quốc dẫn đầu về vụ phá hoại đường ống Nord Stream. Chỉ có Nga, Trung Quốc, Brazil bỏ phiếu thuận, còn lại bỏ phiếu trắng, nên nghị quyết không được thông qua.

Các đường ống Nord Stream - được xây dựng để vận chuyển khí đốt dưới Biển Baltic từ Nga đến Đức - đã hứng chịu những vụ nổ lớn vào tháng 9 năm ngoái. Nhà điều hành Nord Stream, Nord Stream AG, nói rằng thiệt hại của vụ nổ là chưa từng có và không thể ước tính thời gian sửa chữa.

Nga coi vụ nổ là hành động khủng bố quốc tế. Hiện chưa có kết quả chính thức của cuộc điều tra về thủ phạm vụ tấn công.

Minh Hạnh