Nature's Way Việt Nam gấp rút chuẩn bị cho sự kiện hội thảo khoa học quốc tế lớn nhất năm

Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân sự của Nature’s Way Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng cho hội thảo Khoa học Việt Nam – Australia vào ngày 28/10 sắp tới. Đây là sự kiện lớn, đánh dấu bước trưởng thành của Nature’s Way tại thị trường Việt Nam.

Theo thông cáo báo chí mới được phát đi, ngày 28/10/2022, Công ty Cổ phần Master Bee – Đơn vị chịu trách nhiệm phân phối các sản phẩm Nature’s Way chính hãng tại thị trường Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo Khoa học Việt Nam – Australia với chủ đề: DHA – Dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Chương trình được tổ chức từ 8h – 12h, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Văn phòng chính phủ. Đây là sự kiện lớn và hoành tráng nhất từ trước tới nay của Nature’s Way Việt Nam nói riêng và ngành mẹ bé nói chung.

Hiện tại, đội ngũ lãnh đạo và nhân viên của công ty đang chuẩn bị những khâu cuối cùng trước ngày diễn ra sự kiện. Các thiết bị âm thanh, ánh sáng, backgrop đang được tập kết và đưa vào thi công, lắp đặt. Các khu vực check in bắt đầu được trang trí. Các bộ phận đang gấp rút chuẩn bị các sản phẩm, tài liệu cho sự kiện. Đặc biệt, các nhân sự của công ty còn tự biên đạo các tiết mục văn nghệ để biểu diễn trước các quý khách mời…. Tất cả tạo nên một không khí nhộn nhịp, khẩn trương và đáng mong chờ.

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Trung Dũng – Giám đốc công ty Cổ phần Master Bee: “Đây là sự kiện lớn nhất từ trước tới nay Nature’s Way Việt Nam tổ chức. Chúng tôi kết hợp với đơn vị truyền thông để bắt đầu lên ý tưởng, tổ chức nhiều cuộc họp để thống nhất phương án triển khai và tiến hành triển khai các hạng mục để chuẩn bị cho sự kiện. Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều nhân lực và vật lực cho sự kiện lần này. Hi vọng rằng, sự kiện của chúng tôi sẽ thành công tốt đẹp và mang lại những thông tin bổ ích, những trải nghiệm đáng nhớ cho những người tham dự.

Cũng theo chia sẻ từ đại diện đơn vị tổ chức, sự kiện sẽ có sự tham gia của Giám đốc thương hiệu Nature’s Way Australia, đại diện Cơ quan Thương mại và đầu tư Chính phủ Australia, đại diện Megasun Group, đại diện đơn vị phân phối tại Việt Nam, các chuyên gia bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực Nhi khoa, các khách mời là các ca sĩ, người nổi tiếng đã nhiều năm sử dụng Nature’s Way cho con như ca sĩ Hòa Minzy, Á hậu Dương Tú Anh… cùng gần 500 đại lý, đối tác và khách hàng của Nature’s Way Việt Nam trên toàn quốc.

Tại hội thảo, các khách mời, các quý đối tác và khách hàng sẽ được lắng nghe các chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam như PGS.TS.BS Lê Bạch Mai – Nguyên Phó Viện trưởng, Viện Dinh dưỡng quốc gia; PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai trình bày các báo cáo khoa học về tầm quan trọng của DHA đối với hệ miễn dịch cũng như sự phát triển toàn diện của não bộ, thị lực ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đồng thời sẽ được hiểu hơn về lịch sử hình thành và phát triển của Nature’s Way thông qua sự chia sẻ của Giám đốc Nature’s Way Australia – Bà Ms Chloe Madikian.

Cũng tại sự kiện này, đại diện Nature’s Way Australia cùng đại diện Nature’s Việt Nam sẽ ký cam kết hợp tác chiến lược về việc phân phối các sản phẩm Nature’s Way tại thị trường Việt Nam. Nhằm tiếp tục mang những sản phẩm chất lượng nhất của Nature’s Way đến Việt Nam và mang đến những lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng Việt.

Bên cạnh đó, các khách mời tham gia hội thảo sẽ được hòa mình vào không gian âm nhạc đặc sắc đến từ các ca sĩ, vũ đoàn nổi tiếng, trong đó có sự tham gia của Ca sĩ Hòa Minzy.

Nature's Way là thương hiệu được mệnh danh là thương hiệu số 1 về dòng sản phẩm dành cho trẻ em. Nature’s Way sở hữu hàng trăm đầu sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mọi đối tượng. Trong đó phần lớn là các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ.

Tất cả các sản phẩm của Nature's Way đều được sản xuất từ nguồn nguyên liệu đạt chuẩn Organic với chất lượng cao, đảm bảo độ tinh khiết và an toàn. Quy trình sản xuất và phân phối đáp ứng những quy định khắt khe nhất tại thị trường Úc cũng như các thị trường lớn khác trên thế giới.

Các sản phẩm Nature's Way chính hãng được nhập khẩu về Việt Nam từ năm 2019 và được phân phối bởi Công ty Cổ phần Master Bee. Những năm qua, các sản phẩm của Nature’s Way đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường cũng như chiếm được lòng tin và sự yêu mến của đông đảo người tiêu dùng Việt, được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng.

Bên cạnh đó, Nature’s Way còn được nhiều giải thưởng danh giá như Giải thưởng "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng" năm 2022, được vinh danh trong Top 100 Sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em 2 năm liên tiếp (2021 và 2022).

Hiện nay, các sản phẩm Nature’s Way chính hãng đã và đang được phân phối tại hàng loạt các hệ thống siêu thị mẹ và bé hàng đầu Việt Nam, các đại lý, các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.

Đơn vị nhập khẩu và phân phối sản phẩm Nature's Way chính hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Master Bee

Địa chỉ: Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: https://natureswayvietnam.vn/

Fanpage: Nature's Way Việt Nam

Điện thoại: 1900.636911 - (024) 7303.3911