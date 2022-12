NATO hỗ trợ trị liệu tâm lý cho binh sĩ Ukraine

TPO - Chính phủ Ukraine đã triển khai chương trình chăm sóc tâm lý do NATO hậu thuẫn, nhằm giúp các binh sĩ nâng cao hiệu quả chiến đấu và giảm căng thẳng sau chấn thương, tờ Daily Beast của Mỹ đưa tin.

Phát ngôn viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Oana Lungescu nói với Beast: “Sau chiến dịch của Nga và theo yêu cầu của Ukraine, NATO đã hỗ trợ để tăng cường khả năng phục hồi tâm lý của quân nhân và phát triển hệ thống chăm sóc tâm lý cho các chiến binh, cựu chiến binh Ukraine.”

Chương trình được cho là giúp loại bỏ “nỗi sợ hãi, kích động và suy sụp” đang gây khó khăn cho các binh sĩ Ukraine, để họ có thể tiếp tục chiến đấu. Ukraine “không thể để những người lính gục ngã trên chiến trường,” tờ báo lưu ý.

Nhà tâm lý học quân sự Rodion Grigoryan, người điều hành chương trình, nói với Beast trong một cuộc phỏng vấn độc quyền: “Mọi người không hiểu rõ về trạng thái tinh thần mà họ có thể gặp phải trong khi chiến đấu. Chương trình của chúng tôi giúp các binh sĩ phát hiện những dấu hiệu căng thẳng ở đồng nghiệp và giúp can thiệp trong trường hợp tâm lý bị khủng hoảng”.

Quân đội Anh có một chương trình tương tự, được gọi là Quản lý rủi ro chấn thương (TRiM). Neil Greenberg - Giáo sư tại Đại học Hoàng gia London, người cũng tham gia huấn luyện binh sĩ Ukraine, nói với Beast rằng các vấn đề tâm lý nếu không được giải quyết có thể "làm giảm khả năng tiếp tục chiến đấu”.

“Pháo binh, máy bay không người lái và các cuộc tấn công không thể đoán trước. Bạn có thể là người lính giỏi nhất thế giới, nhưng bạn không thể làm gì được nếu một quả đạn pháo rơi xuống đâu đó gần bạn”, Greenberg nói.

Theo một nghiên cứu năm 2021 của Đại học Brown, chấn thương tâm lý là mối bận tâm chính của quân đội phương Tây, những người mà các cuộc chiến viễn chinh ở Afghanistan và Iraq đã gây ra số thương vong do tự sát cao gấp 4 lần so với do chiến đấu.

Thách thức lớn nhất mà Greenberg nhìn thấy ở quân đội Ukraine là họ “không thể đơn thuần là tham chiến rồi sau đó trở về nhà bình thường”, vì hậu phương của họ cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột.

Bộ Quốc phòng Ukraine hy vọng sẽ có thể luân chuyển lực lượng tiền tuyến khi giao tranh chậm lại vì mùa đông bắt đầu, theo Beast. Aditi Nerurkar, một bác sĩ, nói với Beast rằng điều này sẽ vô cùng cần thiết, để giải phóng một số áp lực của chiến tranh liên miên.

“Đã mười tháng rồi. Không có thời gian nghỉ ngơi. Chúng tôi cần được thư giãn”, Nerurkar nói.

Minh Hạnh