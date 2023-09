Nạn nhân 3 tuổi trong vụ cháy tiệm sửa xe ở Phan Thiết không qua khỏi

TPO - Nạn nhân thứ 3 và thứ 4 của vụ cháy tiệm sửa xe trên đường Hải Thượng Lãn Ông (xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã lần lượt tử vong vào tối 31/8 và rạng sáng 2/9. Như vậy, cả 4 nạn nhân trong vụ cháy đã không qua khỏi.

Công an tỉnh Bình Thuận vừa có báo cáo về vụ cháy tiệm sửa xe máy trên đường Hải Thượng Lãn Ông (TP Phan Thiết). Theo đó, vào khoảng 18h15 ngày 31/8, anh T.V.H (35 tuổi) cùng vợ và hai con đang trong phòng ngủ thì nghe tiếng nổ lép bép và khói bốc lên tại khu vực sửa xe máy bên ngoài.

Anh H ra kiểm tra thì phát hiện vụ cháy nên mở cửa chính rồi quay vào phòng ngủ định mở cửa đưa vợ con ra ngoài. Tuy nhiên, lúc này lửa đã lan ra hết khu vực sửa xe nên anh H chạy về hướng nhà vệ sinh, sau đó thoát ra bằng cửa thông gió giếng trời rồi hô hoán mọi người hỗ trợ cứu vợ cùng 2 con. Sau khi nỗ lực thoát ra ngoài, anh H bị lật chân.

Tuy nhiên, do gặp vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan rất nhanh. Nhiều người dùng búa phá một mảng tường nhưng không tiếp cận được bên trong. Lúc này, anh N.H.Đ đang chở nước ngọt đi giao, nghe hô hoán đã bất chấp nguy hiểm lao vào cứu các nạn nhân và bị điện giật tử vong.

Khoảng 10 phút sau, lực lượng chức năng đã cứu và đưa 4 nạn nhân trong vụ cháy đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, anh N.H.Đ và chị P.B.T (vợ anh T.N.H) đã tử vong tại bệnh viện.

Nạn nhân thứ 3 là cháu T.Q.A (9 tuổi, con anh T.N.H) tử vong vào đêm 31/8 sau thời gian được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận tích cực cấp cứu. Nạn nhân cuối cùng là bé T.Q.T (3 tuổi, con của anh T.V.H) những ngày qua được các y bác sĩ của bệnh viện nỗ lực hết sức để cứu chữa trong tình trạng được tiên lượng rất xấu.

Tuy nhiên, do bị bỏng quá nặng, bé T đã qua đời vào lúc 2h30 sáng 2/9. Sau khi làm thủ tục, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã cho xe chở thi thể bé về với gia đình để lo hậu sự.

Như vậy, đến thời điểm này, vụ cháy tiệm sửa xe trên đường Hải Thượng Lãn Ông (TP Phan Thiết) đã làm 4 nạn nhân tử vong.

Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, hiện nay công tác khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được triển khai. Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cùng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an đã có mặt tại Bình Thuận để phối hợp điều tra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng này.