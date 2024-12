Nam thanh niên nguy kịch khi xóa hình xăm

TPO - Ngày 24/12, Sở Y tế TPHCM cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý sai phạm nghiêm trọng tại Công ty TNHH Master Vũ Vương. Đây là cơ sở hoạt động trái phép khiến bệnh nhân bị phản vệ với thuốc tê, tổn thương cơ tim khi thực hiện dịch vụ xóa hình xăm.

Trước đó, Sở Y tế nhận được báo cáo từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định về trường hợp nam thanh niên 20 tuổi, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trước khi nhập viện, nam thanh niên đã đến Công ty TNHH Master Vũ Vương (địa chỉ 37 Hoa Hồng, phường 2, quận Phú Nhuận) để xóa hình xăm trên vùng lưng bằng laser.

Bệnh nhân sau đó đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng phản vệ độ II do thuốc tê, nhiễm trùng da, nhiễm trùng huyết, tổn thương cơ tim do nhiễm trùng. Sau khi tiếp nhận nạn nhân bị tai biến thẩm mỹ, bệnh viện đã báo cáo Sở Y tế.

Ngay lập tức, Thanh tra Sở Y tế phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra Công ty TNHH Master Vũ Vương. Khi làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở không xuất trình được các giấy phép liên quan đến dịch vụ thẩm mỹ có xâm lấn.

Cơ quan chức năng xác định, công ty chưa được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động và có các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Thanh tra Sở Y tế đã lập biên bản vi phạm hành chính Công ty TNHH Master Vũ Vương với các hành vi vi phạm: Hành nghề khi không có chứng chỉ hành nghề; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động.

Cơ sở trên không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ nhưng đã sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người).

Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các sai phạm tại Công ty TNHH Master Vũ Vương cùng các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.