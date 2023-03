Nam thanh niên chạy xe máy vác kiếm dọa xe tải

TPO - Cho rằng tài xế xúc phạm mình, Y Lam đã dùng xe máy rượt đuổi, chĩa kiếm sắt vào xe tải đe doạ. Trạm Cảnh sát Giao thông Krông Búk (thuộc Phòng CSGT tỉnh Đắk Lắk), đã lập biên bản vi phạm hành chính hàng loạt lỗi đối với Y Lam.

Ngày 16/3 Công an huyện Ea H’leo cho biết, đã làm rõ vụ việc nam thanh niên cầm kiếm sắt đe doạ tài xế xe tải vào chiều 15/3, trên đoạn đường tránh Ea H’leo, đoạn qua xã Dliê Yang.

Trước đó, khoảng 4 giờ chiều 15/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video về 1 nam thanh niên điều khiển xe máy, cầm kiếm sắt chạy theo đe dọa xe tải, gây xôn xao dư luận. Đoạn video được cho là diễn ra trên đoạn đường tránh thuộc huyện Ea H’leo.

Sau đó, Công an huyện Ea H’leo chỉ đạo Công an xã Ea Nam nhanh chóng xác minh làm rõ vụ việc. Đến 18 giờ cùng ngày lực lượng chức năng xác định đối tượng trong đoạn clip trên là Y Lam Adrơng (SN 2007, xã Ea Nam). Đến 22 giờ, Công an xã Ea Nam phối hợp Trạm Cảnh sát Giao thông Krông Búk bắt giữ Y Lam khi đang lẩn trốn tại thôn 2 (xã Ea Nam).

Tại cơ quan công an, Y Lam khai nhận, chiều 15/3 xuống nhà bạn ở xã Dliê Yang chơi và uống rượu. Sau đó, Y Lam chạy xe máy mang biển số 47M1-111.46 về nhà. Khi đang đi trên đoạn đường tránh theo hướng từ xã Dliê Yang về xã Ea Nam, thì gặp 1 xe tải đi cùng chiều. Cho rằng tài xế xe tải có ngôn từ xúc phạm bản thân nên Y Lam đã lấy kiếm sắt để trên xe đe doạ tài xế lái xe tải, sau đó bỏ đi.

Trạm Cảnh sát Giao thông Krông Búk (thuộc Phòng CSGT tỉnh Đắk Lắk), đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Y Lam với các lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn 0,665 miligam/1 lít khí thở, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, không có giấy tờ chứng nhận đăng ký xe, tạm giữ phương tiện.

Vụ việc được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Y Lam theo quy định.