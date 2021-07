Nam thanh niên bị lập biên bản vì đi mua bắp luộc, 4 người ăn nhậu khi giãn cách xã hội

TPO - Tỉnh Long An đang thực hiện Chỉ thị 16. Những ngày gần đây, tỉnh này liên tiếp xử phạt người ra khỏi nhà không có lý do chính đáng.

Từ khi áp dụng Chỉ thị 16 đến ngày 24/7, Công an thành phố Tân An (tỉnh Long An) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 394 trường hợp về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế (hành vi ra đường khi không có việc thật sự cần thiết); nhắc nhở 2.680 trường hợp ra đường khi không có việc thật sự cần thiết.

Tại địa bàn huyện Cần Đước, tỉnh Long An cũng thành lập 7 tổ tuần tra lưu động và các chốt cố định kiểm soát người, phương tiện ra vào địa bàn. Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 25 trường hợp vi phạm ra khỏi nhà không có lý do cấp thiết hoặc không có giấy tờ hợp lệ khi ra đường với số tiền số tiền 50 triệu đồng.

Đáng lưu ý là một thanh niên ở TP Tân An, tỉnh Long An bị đoàn kiểm tra liên ngành lập biên bản xử phạt vi phạm quy định phòng, chống dịch và giãn cách xã hội với lý do ra đường “mua bắp”.

Theo đại diện địa phương, khoảng 9h ngày 20/7, anh Nguyễn Văn Thuận, ngụ phường 2, TP Tân An điều khiển xe máy đi trên 1 đoạn đường thuộc xã An Vĩnh Ngãi thì đoàn kiểm tra phòng, chống dịch yêu cầu dừng lại kiểm tra, tiến hành lập biên bản xác định người này vi phạm quy định phòng, chống dịch với lý do "ra đường không có lý do chính đáng". Anh Thuận trình bày đang trên đường xuống xã để mua bắp luộc.

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành nhận thấy, anh Nguyễn Văn Thuận ngụ ở phường 2, TP.Tân An nhưng xuống xã An Vĩnh Ngãi để “mua bắp” là không đúng theo quy định.

Bốn người ăn nhậu, ca hát trong thời gian giãn cách xã hội

Ngày 26/7, UBND thành phố Cà Mau (Cà Mau) đang củng cố hồ sơ, xử lý 4 người không chấp hành giãn cách xã hội, tổ chức ăn nhậu, ca hát tại số nhà 778 đường Tạ Uyên, khóm 1, phường 1.

Khoảng 18 giờ ngày 25/7, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 4 người tổ chức ăn nhậu, ca hát tại nhà số nhà 778, đường Tạ Uyên, khóm 5, phường 1 (thành phố Cà Mau).

Lực lượng làm nhiệm vụ đến hiện trường, những người này đã tắt đèn, khóa trái cửa, không cho lực lượng làm nhiệm vụ thực thi nhắc nhỡ. Hơn 30 phút, những người này mới mở cửa, với thái độ hung hăng, bất hợp tác, thách thức, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

Ghi nhận trong nhà nói trên có một bàn ăn nhậu, một loa di động, 1 micro và 4 người là Đoàn Phú Thịnh, 46 tuổi, phường Bến Nghé (Quận 1, TP HCM), Tô Thiện Minh, 46 tuổi, Tô Liêm, 25 tuổi (cùng ở phường 1, thành phố Cà Mau) và Nguyễn Nhật Cường, 40 tuổi, khóm 7, thị trấn Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân).

Tại thời điểm kiểm tra, 4 người này đều không có đăng ký tạm trú, không thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đã được mời về trụ sở Công an phường 1 lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực y tế, được quy định tại Nghị định 117 của Chính phủ.

Hiện nay, UBND thành phố Cà Mau củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.