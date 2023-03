Nam sinh trường chuyên Lê Quý Đôn bứt tốc ấn tượng giành vòng nguyệt quế Olympia

Trận tuần 3 tháng 3 quý II Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 gồm bốn nhà leo núi tranh tài: Nguyễn Trần Khôi Nguyên (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa), Lê Võ Hải Đăng (THCS & THPT Bến Hải, Quảng Trị), Nghiêm Minh Anh (THPT chuyên Lào Cai, Lào Cai) và Bùi Cẩm Đào (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình).

Phần thi Khởi động với ba lượt câu hỏi, Hải Đăng vượt lên dẫn đầu với 70 điểm. Khôi Nguyên và Minh Anh cùng được 55 điểm, Cẩm Đào 25 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật có từ khóa cần tìm gồm 4 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Từ nào còn thiếu trong câu ca sau: "Tay nâng chén muối đĩa gừng/ Gừng cay muối..., xin đừng quên nhau"?

Khi MC chưa đọc hết câu hỏi, Hải Đăng đã nhấn chuông trả lời từ khóa là "Biển" nhưng không thành công và phải dừng phần thi này. Ba thí sinh còn lại giành được 10 điểm với đáp án "Mặn".

Ô hình ảnh gợi ý đầu tiên lật mở, Minh Anh và Cẩm Đào lần lượt có tín hiệu trả lời từ khóa. Tuy nhiên, chỉ có Minh Anh có đáp án chính xác và ghi được điểm là "Nước". Nữ sinh Lào Cai vươn lên dẫn đầu với 115 điểm. Tiếp đến Hải Đăng 70 điểm, Khôi Nguyên 65 điểm, Cẩm Đào 35 điểm.

Theo MC, từ khóa "Nước" phần thi Vượt chướng ngại vật hướng tới Ngày nước thế giới (22/3). Ngày nước thế giới năm nay với chủ đề " Thúc đẩy sự thay đổi " nhằm khuyến khích mọi người hành động thay đổi cách sử dụng và quản lý nguồn nước. 2,1 tỉ người hiện không đủ nước sạch để dùng.Hình ảnh phần thi Vượt chướng ngại vật là poster chiến dịch Ngày nước thế giới năm 2023 "Be the change, you want to see in the world".