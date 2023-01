Nam diễn viên có con năm 14 tuổi thông báo kết hôn

TPO - Arata Mackenyu và em trai cùng thông báo đã kết hôn với hai phụ nữ ngoài ngành giải trí vào ngày đầu năm mới khiến khán giả bất ngờ.

Ngày 22/1, tờ Nikkan Sports đưa tin anh em diễn viên Arata Mackenyu và Gordon Maeda cùng thông báo kết hôn. Đối tượng của họ là những phụ nữ không hoạt động nghệ thuật. Do đó, hai nam diễn viên muốn giấu kín hình ảnh của nửa kia để đảm bảo sự riêng tư.

Nikkan Sports cho biết thêm hai diễn viên đã đăng ký kết hôn vào tháng 1. Thông tin hai anh em Arata Mackenyu lập gia đình khiến người hâm mộ bất ngờ, đặc biệt là Gordon Maeda sinh năm 2000, mới đóng phim được 4 năm, sự nghiệp còn đang phát triển.

Arata Mackenyu (tên khai sinh Maeda Mackenyu) và Gordon Maeda là con trai của ngôi sao võ thuật số 1 Nhật Bản Sonny Chiba. Họ sống tại Mỹ và sau đó trở về quê hương để phát triển sự nghiệp.

Với vẻ ngoài điển trai Arata Mackenyu nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Anh một trong những ngôi sao hàng đầu, thậm chí được liệt vào danh sách "mỹ nam quốc bảo" của Nhật Bản. Anh còn được yêu thích nhờ các tài lẻ như võ karate, đấu vật, cưỡi ngựa, chơi đàn.

Năm 2018, Arata Mackenyu tham gia trong phim bom tấn hành động của Hollywood Pacific Rim Uprising và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu điện ảnh trên khắp châu Á. Ngôi sao sinh năm 1996 còn gây chú ý với khán giả châu Á qua vai diễn mới nhất trong series ăn khách Rurouni Kenshin.

Ngay khi vừa nổi tiếng, Arata Mackenyu đã bị đào lại bê bối tình ái có quan hệ với một người phụ nữ trung niên năm 13 tuổi và trở thành cha khi mới 14 tuổi. Dù cha mẹ của nam diễn viên kiện người phụ nữ ra tòa với cáo trạng dụ dỗ quan hệ với trẻ vị thành niên, song tội danh không được thành lập do Arata Mackenyu khẳng định mối quan hệ có sự đồng thuận của cả hai bên. Hiện tại, nam diễn viên để con cho người tình chăm sóc. Người vợ mà Arata Mackenyu kết hôn cũng hơn tuổi nam diễn viên.

Gordon Maeda sinh năm 2000, ra mắt năm 2019 thông qua phim điện ảnh Chiisana Koi no Uta. Năm 2022, anh chiến thắng giải thưởng Nikkan Sports Film Awards lần thứ 34 nhờ vai diễn trong Tokyo Revengers and Jump!! The Heroes Behind the Gold.