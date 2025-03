Nam ca sĩ Việt kể trải nghiệm kinh hoàng khi chạy khỏi động đất ở Thái Lan

TPO - Nam ca sĩ Hải Đăng Doo có trải nghiệm nhớ đời khi phải sơ tán khỏi khách sạn do động đất ở Thái Lan.

Tối 28/3, Hải Đăng Doo chia sẻ lên trang cá nhân 2 video ngắn ghi lại trải nghiệm gặp động đất tại Thái Lan vào cùng ngày.

Theo ngôi sao Anh trai say hi, anh đến Bangkok, Thái Lan vì công việc. Lúc đang ngồi trong phòng khách sạn, anh cảm nhận rõ không gian xung quanh rung chuyển. Anh mô tả cảm giác lúc đó giống như say rượu.

Trong lúc hoang mang chưa biết chuyện gì đang xảy ra, Hải Đăng Doo nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập và tiếng nhân viên khách sạn vang lên: “Ra ngoài, ra ngoài”.

Dù lần đầu tiên trực tiếp trải nghiệm động đất, Hải Đăng Doo phản ứng khá nhanh. Anh vơ vội chiếc gối, đội lên đầu và chạy xuống từ tầng 15 khách sạn theo lối thang bộ.

Đến khi ra ngoài đường an toàn, Hải Đăng Doo mới thở phào nhẹ nhõm và chia sẻ lại những giây phút nhớ đời.

“Khoảnh khắc đội gối xuống và không thấy ai đội giống mình thật quê. Không sao, còn sống là được. Lỡ đâu cái gì rơi trúng đầu xong mát mát thì sao”, anh trai gốc Hà Giang kể.

Hải Đăng Doo cũng quay lại hình ảnh tan hoang của khách sạn sau khi trải qua rung chấn mạnh. Trong video, hành lang khách sạn vương vãi đất đá, tường có vết nứt dài nghiêm trọng.

Hải Đăng Doo cho rằng chiếc gối giúp anh cản những viên đá rơi ra từ tường và trần khách sạn lúc sơ tán.

Chia sẻ từ Hải Đăng Doo nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng Việt Nam. Người hâm mộ hỏi thăm tình hình của nam ca sĩ và chúc anh bình an. Trong khi đó, một số khán giả cho biết họ cũng cảm nhận được rung chuyển ở TPHCM và Hà Nội.

Ngày 28/3, trận động đất 7,7 độ richter xảy ra ở Myanmar gây rung chấn mạnh ở Bangkok và nhiều khu vực lân cận. Nó khiến công trình Tòa nhà Văn phòng Tổng kiểm toán cao 34 tầng ở quận Bang Sue đổ sập hoàn toàn.

Tối 28/3, Phó Thống đốc Bangkok Tavida Kamolvej cho biết ít nhất 8 người thiệt mạng tại công trường xây dựng tòa nhà. Ngoài ra, khoảng 81 người khác bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Việt Nam cũng bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Nhiều người dân ở Hà Nội và TPHCM cảm nhận được rung lắc vào đầu chiều 28/3. Ca/nhạc sĩ Bùi Công Nam là một trong số đó. Thời điểm đó, anh đang ở trong một tòa nhà cao tầng ở Hà Nội và phải chạy bộ từ tầng 24 xuống mặt đất.

Hải Đăng Doo, tên khai sinh là Đỗ Hải Đăng, sinh năm 2000, quê ở Hà Giang. Anh được biết đến với vai trò ca sĩ kiêm nhà sáng tạo nội dung. Hải Đăng Doo nổi lên qua những video đàn hát và sinh hoạt đời thường trên TikTok. Ngoại hình điển trai, với chiều cao 1,80 m, cùng khiếu hài hước và khả năng đàn hát giúp Hải Đăng nhận được nhiều sự yêu thích từ cộng đồng mạng. Anh hiện có 3,2 triệu người theo dõi trên TikTok. Hải Đăng Doo bắt đầu dấn thân showbiz vào năm 2022 khi tham gia chương trình Cùng hát lên nào. Vào cùng năm, anh đoạt giải quán quân Trời sinh một cặp. Anh cũng từng xuất hiện trong cuộc thi The Heroes 2022. Năm 2024, tên tuổi Hải Đăng Doo được nâng tầm nhờ góp mặt trong chương trình ăn khách Anh trai say hi.