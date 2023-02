Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi sự giúp đỡ sau động đất

TPO - Nursana Say - đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ tại Miss World 2023 kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ các nạn nhân của trận động đất. Hai trận động đất kinh hoàng ngày 6/2 đã khiến hàng nghìn người dân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.

Sau hai trận động đất kinh hoàng ngày 6/2 khiến hàng nghìn người dân thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ, cộng đồng quốc tế đã cùng lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ các nạn nhân.

Ngày 7/2, trên trang cá nhân, Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ 2022 Nursana Say đã cập nhật các thông tin về thiệt hại sau hai trận động đất và kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.

Cô viết: "Nhà cửa và các cơ sở hạ tầng thiết yếu đã bị tàn phá nặng nề và người dân đang cần được giúp đỡ về thức ăn, quần áo ấm cũng như chỗ trú ẩn".

Người đẹp đồng thời kêu gọi sự quyên góp của cộng đồng quốc tế bằng cách gọi điện hoặc nhắn tin để quy đổi ra tiền nhằm giúp đỡ các nạn nhân của hai trận động đất kinh hoàng.

Bên dưới bài viết, nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng cho tình hình của Nursana Say sau hai trận động đất, tuy nhiên cô cho biết mình vẫn may mắn an toàn và có chỗ trú ẩn.

Hai trận động đất ngày 6/2 với tâm chấn của trận động đất đầu tiên nằm ở quận Pazarcik của Kahramanmaras, phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, mạnh 7,8 độ và sau vài giờ là trận động đất thứ hai mạnh 7,7 độ.

Đến hiện tại, số người thiệt mạng trong trận động đất thảm khốc hôm 6/2 đã vượt qua con số 7.800 người. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, 5.894 người được xác nhận đã thiệt mạng, trong khi 1.932 người đã thiệt mạng ở Syria.

Nhiều khán giả hưởng ứng bài viết của Nursana Say và cùng kêu gọi người dân trên toàn thế giới nỗ lực đóng góp để giúp người dân Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng khắc phục hậu quả.

Nursana Say năm nay 25 tuổi, cô đã vượt qua 19 thí sinh để giành vương miện Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ 2022 và trở thành đại diện của quốc gia này tại Miss World 2023 dự kiến diễn ra vào tháng 5.

Nursana Say đã tốt nghiệp khoa kiến trúc tại Mimar Sinan Fine Arts University. Người đẹp có chiều cao ấn tượng 1,8 m cùng gương mặt ngọt ngào, xinh đẹp, được đánh giá là phù hợp với tiêu chí cuộc thi Miss World.

Những năm gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ chưa đạt được thành tích ấn tượng tại Miss World. Năm 2002, Thổ Nhĩ Kỳ từng giành vương miện với chiến thắng của người đẹp Azra Akin.