Nắm bắt cơ hội vàng ở thị trường rộng lớn của Liên bang Nga

Trong cuộc họp báo sau hội đàm với Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 20/6/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu: "Quan hệ đối tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp đang phát triển. Nguồn cung nông sản lẫn nhau đang tăng lên và loại sản phẩm ngày càng phong phú hơn. Tập đoàn TH của Việt Nam đang xây dựng các nhà máy chế biến sữa ở một số vùng của Nga, bao gồm vùng Kaluga và vùng Primorye. Năm ngoái, việc xây dựng phần thứ nhất của khu liên hợp chăn nuôi ở ngoại ô Moscow với quy mô 6000 bò cho sữa đã hoàn thành".

Trước chuyến thăm, ngày 19/6/2024, Tổng thống Putin đã có bài viết “Nga và Việt Nam: Tình hữu nghị được thử thách qua thời gian” đăng trên báo Nhân Dân. Trong bài viết, ở phần nói về quan hệ kinh tế, Tổng thống Nga nhắc đến dự án của Tập đoàn TH như sau: “Chúng tôi hy vọng các nhà đầu tư Việt Nam cũng sẽ tích cực hơn nữa trong việc tận dụng những cơ hội to lớn tại thị trường Nga. Thí dụ, Công ty "TH Group" của Việt Nam đã tận dụng thành công cơ hội này và hiện đang xây dựng các nhà máy chế biến sữa ở các tỉnh Moskva và Kaluga cũng như tại vùng Primorye”.

Việc đầu tư tại Primorye mà Tổng thống Putin nhắc ở trên chính là sự kiện diễn ra ngày 21/5 vừa qua, tại làng Nikolo-Mikhailovka, quận Yakovlevsky, vùng Primorye, Liên bang Nga. Tại đây Tập đoàn TH khởi công dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa TH với tổng vốn đầu tư 19 tỷ rub (hơn 5.200 tỷ đồng).

Primorye nằm trong vùng Viễn Đông của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định là khu vực ưu tiên tuyệt đối của Nga trong thế kỷ 21. Tập đoàn TH với sự dẫn dắt của Anh hùng Lao động Thái Hương sớm nhận thấy cơ hội ở khu vực này, coi vùng Viễn Đông là một ưu tiên trong Dự án TH tại Liên bang Nga.

Từ đầu năm 2017, sau chuyến thăm chính thức Việt Nam và làm việc với Tập đoàn TH để giới thiệu về thiệu tiềm năng vùng Viễn Đông của Phó Thủ tướng Nga Yury Trutnev, TH đã cử đoàn chuyên gia sang khảo sát các vùng đất tiềm năng ở Primorye Krai. Và TH đã chính thức trở thành thành viên của Vùng phát triển kinh tế vượt trội Mikhailovsky (thuộc Các Khu kinh tế vượt trội vùng Viễn Đông) từ tháng 9/2017.

Sau đó, tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (sự kiện nhằm thiết lập và tăng cường mối quan hệ giữa cộng đồng đầu tư Nga và toàn cầu vào Vùng Viễn Đông Nga) diễn ra ngày 6/9/2017, do Tổng thống Vladimir Putin chủ trì, Anh hùng Lao động Thái Hương đã nhận xét: “Liên bang Nga có đất đai rộng lớn, nhưng chỉ trừ những vùng đất ở phía Nam như Sochi hay Krasnodar… có thời gian sản xuất dài hơn, còn đa số trong năm chỉ có 6 tháng có thể canh tác, còn lại 6 tháng là ngủ đông. Nhưng tôi lại xem điều đó là món quà vô giá thiên nhiên đã ban tặng cho nước Nga vĩ đại. Vì trong 6 tháng ngủ đông, các vi sinh vật hoạt động tạo ra hệ sinh thái dinh dưỡng sạch vô giá cho đất và cũng là thời gian để cho đất được nghỉ ngơi. Chỉ cần đưa khoa học công nghệ và khoa học quản trị vào thì những vùng đất này sẽ nở hoa, đem lại những giá trị không giới hạn mà thế giới đang mơ ước và hướng tới - đó là nền nông nghiệp sạch hữu cơ phục vụ cho đời sống con người”.

Trong đợt khởi công dự án hôm 21/5 tại làng Nikolo-Mikhailovka, quận Yakovlevsky, vùng Primorye nói trên, chúng tôi, những người viết bài này cũng có mặt. Trong khi Việt Nam đang nóng đỉnh điểm, ở đây, chúng tôi vẫn phải mặc áo khoác nhẹ, đủ thấy, mùa đông sẽ lạnh giá, tuyết sẽ phủ và đất sẽ được nghỉ ngơi như lời doanh nhân Thái Hương nói.

Sau nghi thức khởi công, chúng tôi vào thăm các gia đình trong làng Nikolo-Mikhailovka. Vào 2 gia đình đầu tiên thì đều khóa cửa bỏ hoang, có vẻ như họ đã không ở đây từ lâu. Chúng tôi đi một lúc nữa thì tới được gia đình hộ nông dân tên là Alex.

Ông bà Alex gần 80 tuổi, có 3 con nhưng cả ba đều không ở làng mà ở Vladivostok (thủ phủ của Primorye) và Ucraina. Hai ông bà nghỉ hưu và có lương hưu mỗi người 17.000 rup/tháng (khoảng 5,1 triệu đồng/tháng). Hai vợ chồng ông có 3 ha đất nhưng cũng không canh tác hết mà chỉ làm khoảng mấy ngàn mét vuông gần nhà, trồng rau cỏ và ăn cá sông.

Cùng nằm trong vùng Primorye, làng Nikolo-Mikhailovka, quận Yakovlevsky cách Thủ phủ Vladivostok của vùng tới gần 500km. Đây là khu vực bình nguyên, đất đai khá bằng phẳng bao quanh bởi những ngọn núi thấp. Ở những vùng thuận lợi, nhiều thửa đất đã được Tập đoàn TH vỡ hoang với diện tích rất lớn, chạy thẳng tới đường chân trời. Nhìn cảnh này làm chúng tôi liên tưởng đến những cánh đồng trập trùng của TH ở Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Khu vực trang trại của TH ở làng sắp xây dựng có thế đất bằng phẳng, với nhiều khu vực trồng cỏ lớn, đất đen, màu mỡ. Đi vào sâu hơn thì khu vực này có nhiều sông, hồ, thuận lợi cho chăn nuôi bò sữa. Khu xây dựng trang trại của TH cách một hồ lớn khoảng 3km, tựa như hồ sông Sào cạnh trại bò số 1 của TH ở Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Khi chia tay, ông Alex kể, gần nhà ông từng có một vài nông dân nuôi bò sữa nhưng không thành công, đã bỏ hoang hết khu vực chăn nuôi. Ông mong muốn TH sẽ thành công, tạo việc làm cho thanh niên trong vùng để họ khỏi phải đi làm xa. Ông Quận Trưởng quận Yakovlevsky (nơi dự án đóng chân) cũng đề cập việc này khi cảm ơn Tập đoàn TH đã đầu tư ở đây để tạo việc làm cho người dân tại lễ khởi công.

Primorye là địa điểm thứ 3 Tập đoàn TH triển khai tại Nga sau tỉnh Kaluga và tỉnh Moscow. Ở hai địa điểm đầu, lãnh đạo hai nước đều đến dự lễ khởi công hoặc đến thăm hỏi, động viên, gửi gắm nhiều kỳ vọng. Trong đó, tháng 9/2018, trong khuôn khổ chuyến thăm Nga, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự lễ khởi công nhà máy chế biến sữa của TH tại Vùng Kaluga. Tổng bí thư đánh giá, dự án mang một ý nghĩa chính trị quan trọng, làm phong phú thêm hợp tác Việt - Nga. “Dự án của TH có thể là khởi đầu của một xu hướng về đầu tư giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Lâu nay chúng ta vẫn quen với việc các doanh nghiệp Nga đầu tư vào Việt Nam, nay có điểm mới, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Nga” - Tổng Bí thư đánh giá.

Cùng nói về ý nghĩa của dự án, Anh hùng lao động Thái Hương cho biết, mục tiêu trước hết của TH tại Nga là tri ân người Nga, góp phần quan trọng để người Nga chủ động được nguồn sữa trong nước, không phụ thuộc vào nguồn sữa của châu Âu. Với trang trại thứ 3 tại Nga vừa khởi công, doanh nhân Thái Hương còn hướng đến một mục tiêu khác. Trên bản đồ, Primorye thuộc vùng Viễn Đông của Nga, gần Việt Nam nhất theo đường chim bay, thuận lợi giao thương với các thị trường lớn như Trung Quốc.

Người Nga có bài hát “Cánh đồng Nga” với nhịp điệu êm đềm, mênh mang. Đó là bài hát biểu tượng cho tâm hồn Nga, là tình yêu nước mênh mông của người Nga. Du học sinh Nga của ta hay hát bài này trong các buổi giao lưu vì đồng điệu, vì yêu mến nước Nga vĩ đại và nhân hậu. Trở lại thời kỳ trước nữa, chắc những người sống trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ còn nhớ một lúc nào đó đã được ăn những món làm từ hàng vạn tấn bột mỳ trồng trên những cánh đồng Nga. Và nay, với dự án của Tập đoàn TH, chúng ta đã có cơ hội thể hiện tình yêu, sự tri ân, kết lại mối lương duyên với cánh đồng Nga trên thực tế.

Như đã nói ở trên, để quyết định cho TH đầu tư tại Nga, nhiều quan chức cấp cao của Liên bang Nga đã trực tiếp nhiều lần sang Việt Nam để làm việc với Tập đoàn TH. Trong các chuyến công cán của các bạn Nga, chúng tôi xin kể lại chuyến thăm ngày 24/11/2023 của ông Efremov Alexander Viktorovich, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp tỉnh Kaluga, Liên bang (Nga được tổ chức theo mô hình liên bang, mỗi bang/mỗi tỉnh hay vùng lại có chính phủ riêng).

Chuyến thăm của ông Efremov Alexander Viktorovich không phải là cuộc tham quan bình thường mà có thể coi là một cuộc khảo sát, nếu không muốn là một cuộc kiểm tra năng lực của Tập đoàn TH của người quản lý lĩnh vực mà TH đang đầu tư tại Nga, trong đó có Kaluga.

Mặc quần bò, áo phông, đi giày thể thao, Bộ trưởng Nông nghiệp Kaluga đi lại liên tục trên cánh đồng của Tập đoàn TH ở Nghệ An. Ông mân mê những nắm đất, bó cỏ; dùng điện thoại, quay, chụp rất kỹ các khâu chăn nuôi, chế biến sữa. Cuộc khảo sát kỹ lưỡng của một quan chức nông nghiệp của Nga như vậy đang làm đầy lên mối lương duyên giữa cánh đồng Nga và cánh đồng Việt Nam…

Cuối cuộc khảo sát, ông Efremov Alexander Viktorovich so sánh tỉnh Kaluga và Nghệ An tương đồng về diện tích đất nông nghiệp. Ngành chăn nuôi bò sữa cũng là một ngành ưu tiên của tỉnh. Về đàn bò sữa, Kaluga hiện có 52.000 con. Tuy nhiên, với các dự án đang triển khai, như dự án của TH, thì chỉ một vài năm nữa, lượng bò sẽ lên tới 72.000 con. Năng suất sữa trung bình của đàn bò là khoảng 27 lít/con/ngày. Bộ trưởng bày tỏ sự thán phục khi biết năng suất sữa trung bình của TH tại Nghệ An là 33 lít/con/ngày, còn năng suất sữa trung bình của trang trại TH tại Liên bang Nga là 40 lít/con/ngày.

Trong chương trình làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Vùng Kaluga cùng đoàn đã lắng nghe giới thiệu về tầm nhìn, chiến lược và những thành tựu nổi bật của Tập đoàn TH. Ông Efremov Alexander Viktorovich không khỏi bất ngờ trước những bước phát triển nhanh chóng trong lịch sử 14 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn TH, đặc biệt là thành công đã vươn tầm quốc tế của mô hình chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao, sản xuất khép kín từ mảnh đất nắng nóng như Nghĩa Đàn.

Không chỉ khai thác hiệu quả các tiềm năng kinh tế, chuỗi sản xuất khép kín của TH đã giúp thay đổi phương thức sản xuất truyền thống, thu hút sự tham gia của người dân địa phương và làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của nền kinh tế xã hội, tạo ra cuộc cách mạng sữa tươi sạch tại Việt Nam Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Vùng Kaluga bày tỏ kỳ vọng thành công mà Tập đoàn TH đã đạt được ở Việt Nam sẽ nhanh chóng được tái hiện ở Kaluga. “Tôi rất mong đội ngũ của TH sẽ đem lại lực đẩy phát triển tại vùng thực hiện dự án. Tỉnh Kaluga còn rất nhiềm tiềm năng để phát triển nông nghiệp, còn 400.000ha đất chưa được đưa vào sản xuất, bởi vậy, TH có thể không chỉ dừng lại ở dự án này mà tiếp tục dự án nhiều hơn nữa”.

“Thật vui khi được đến thăm tỉnh Nghệ An, quê hương của nhà lãnh đạo vĩ đại của Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thật vui khi được đến thăm các dự án thuộc Tập đoàn TH dưới sự dẫn dắt của bà Thái Hương. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy cách TH tổ chức sản xuất ở Nghệ An, chúng tôi dành thêm sự tin tưởng đối với Tập đoàn TH. Một dự án thành công cần có được 3 yếu tố. Đầu tiên là ý chí mạnh mẽ của người đứng đầu. Thứ hai là sự chuyên nghiệp của đội ngũ thực hiện dự án và thứ 3 là yếu tố may mắn - thiên thời, địa lợi. Tôi thấy các bạn có tất cả. Tôi kỳ vọng TH sẽ thành công ở tỉnh Kaluga và chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để hỗ trợ các bạn đạt được điều ấy”, Bộ trưởng Efremov Alexander Viktorovich nói.