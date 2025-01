Năm 2024, tỉnh Bắc Ninh xét xử hơn 130 bị cáo về các tội danh tham nhũng

TPO - Năm 2024, cơ quan điều tra tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố mới 19 vụ/84 bị can, kết thúc điều tra 22 vụ/151 bị can và xét xử 23 vụ/134 bị cáo về các tội danh tham nhũng.

Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh, năm 2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thanh tra, kiểm tra 243 cuộc về việc thực hiện các các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng; kiểm tra, xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập của 152 cán bộ, công chức; chuyển đổi vị trí công tác của 210 người.

Cấp uỷ, UBKT các cấp tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 14 tổ chức đảng và 84 đảng viên. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã kết luận có vi phạm và thi hành kỷ luật đối với 5 tổ chức đảng và 60 đảng viên.

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, các sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện 70 cuộc thanh tra hành chính và 144 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng đã kiến nghị xử lý gần 30 tỉ đồng; xử phạt vi phạm hành chính đối với 250 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 11 tỉ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 41 tổ chức và 167 cá nhân .

Các cơ quan điều tra đã khởi tố mới 19 vụ/84 bị can, kết thúc điều tra 22 vụ/151 bị can, truy tố 24 vụ/142 bị can; xét xử 23 vụ/134 bị cáo về các tội danh tham nhũng; thu hồi trên 343 tỉ đồng bị thất thoát, chiếm đoạt.

Trong đó, cơ quan điều tra đã xác minh, làm rõ và khởi tố 4 vụ án, với 22 bị can là cán bộ, công chức của các sở, ngành, địa phương đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhũng nhiễu, gây phiền hà hoặc làm trái quy định nhằm mục đích vòi vĩnh, nhận tiền từ người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong năm 2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh đã giải quyết xong 5/9 vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý; thành lập 3 đoàn kiểm tra, giám sát để giám định, định giá tài sản, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế tại 8 cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh giám sát việc thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Sở NN và PTNT tỉnh Bắc Ninh, UBND thành phố Bắc Ninh; giám sát hoạt động của bộ phận Nội chính và phòng chống tham nhũng tiêu cực thị xã Thuận Thành và thị xã Quế Võ.