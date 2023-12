Năm 2024, giá cà phê Việt Nam có thể cao nhất thế giới

TP - Giá cà phê trong nước và trên sàn giao dịch quốc tế tăng liên tục những ngày qua. Giá cà phê nhân trong nước gần đạt 70.000 đồng/kg, mốc cao nhất trong hơn 30 năm trở lại đây dù đang vào chính vụ thu hoạch. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp lại không gom được hàng để bán.

Đầu tháng 12, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng mạnh so với cuối tháng 11. Diễn biến này trái với quy luật mọi năm khi vùng Tây Nguyên đang bước vào thời điểm thu hoạch, giá thường giảm do áp lực nguồn cung tăng lên. Ngày 19/12, giá cà phê trung bình ở khu vực Tây Nguyên ở mức 67.300 đồng/kg, tăng mạnh 10.000 đồng/kg (tương đương 17%) so với cuối tháng 11.

Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết, chưa bao giờ trong lịch sử xuất khẩu hơn 30 năm qua của Việt Nam và trong chính vụ thu hoạch, giá cà phê lại cao đến như vậy. Theo ông Hải, giá cà phê tăng cao xuất phát từ việc xuất khẩu cà phê nhân toàn cầu sụt giảm. Nguyên nhân do kinh tế toàn cầu gặp khó ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng. Xuất khẩu cà phê Việt Nam trong năm 2023 cũng giảm khá nhiều về lượng, với mức giảm dự kiến cả năm là 15%. Đặc biệt, do ảnh hưởng về hạn hán, sản lượng cũng giảm so với mọi năm, đẩy giá cà phê nhân tăng cao, lên tới 70.000 đồng/kg.

“Nếu năm 2023, đến tháng 6, gần như không còn cà phê trong dân để các doanh nghiệp có thể thu mua, sang năm 2024, chỉ đến tháng 5, thậm chí tháng 4 là đã có thể hết hàng. Từ nay đến tháng 4/2024, châu Âu gần như chỉ có thể trông vào Việt Nam để mua cà phê Rubusta. Nhiều khả năng giá cà phê ở Việt Nam sẽ tiếp tục tăng và có thể sẽ ở mức cao nhất thế giới trong năm 2024”, ông Hải dự báo.

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT Intimex Group cho rằng, việc giá cà phê nhân xuất khẩu tăng cao mang lại niềm vui cho doanh nghiệp và người trồng. Tuy nhiên, khi giá tăng lịch sử, nông dân không hưởng lợi được bao nhiêu vì khi giá cà phê lên, người dân đã ồ ạt bán cà phê ở mức 50.000 đồng/kg.