Mỹ: Phát hiện thi thể trong hốc bánh xe máy bay sau chuyến bay dài hơn 6.400 km

TPO - Một thi thể đã được tìm thấy trong hốc bánh xe của chiếc máy bay chở khách thuộc hãng hàng không United Airlines (Mỹ), khi máy bay hạ cánh xuống đảo Maui của Hawaii sau quãng đường dài hơn 6.400 km.

Theo Reuters, thi thể được phát hiện khi chuyến bay mang số hiệu 202 của United Airlines xuất phát từ sân bay quốc tế Chicago O'Hare hạ cánh xuống sân bay Kahului chiều 24/12.

Không có thêm thông tin chi tiết nào về nạn nhân được cung cấp.

"Phần hốc bánh xe chỉ có thể tiếp cận từ bên ngoài. Hiện không rõ nạn nhân đã chui vào hốc bánh xe bằng cách nào hoặc khi nào", United Airlines cho biết.

Hãng hàng không hiện đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để điều tra vụ việc. Cục Hàng không Liên bang chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Trên thế giới từng ghi nhận nhiều trường hợp chui vào hốc bánh xe hoặc khoang hàng của máy bay để trốn vé.

Những người đi "lậu" có thể phải đối mặt với nhiệt độ từ -50 độ C đến -60 độ C và tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng. Mặc dù tỷ lệ tử vong đối với những trường hợp này khá cao, nhưng vẫn có một số người may mắn sống sót.

Một người đã được tìm thấy còn sống trong hốc bánh xe của chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Algeria, khi máy bay hạ cánh xuống Paris (Pháp) vào năm ngoái.

Tháng 1/2022, một người đã được phát hiện trong hốc bánh xe dưới bụng chiếc máy bay chở hàng Cargolux từ châu Phi đến sân bay Schiphol của Amsterdam.

Minh Hạnh